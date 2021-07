Angleterre v Ukraine : ordonnance de dispersion de Londres émise alors que la police craint un « comportement antisocial » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Angleterre vs Ukraine : les fans célèbrent à Trafalgar Square à Londres

La force a tweeté: “En raison de récents rapports de comportement antisocial, nous avons mis en place une zone de dispersion de la section 35 dans la #Ville jusqu’à 7 heures du matin le 04/07/21. Toute personne impliquée sera invitée par les agents à quitter la #Ville, et peut être arrêté pour ne pas l’avoir fait.”

La police a confirmé que cela était dû à des informations faisant état de comportements antisociaux et n’était pas directement lié au match Angleterre-Ukraine Euro 2020.

Bien qu’après la victoire 4-0 de l’Angleterre ce soir, les fans de football anglais vont probablement faire la fête toute la nuit.

L’article 35 accorde à la police des pouvoirs temporaires accrus pour disperser des personnes et confisquer des objets à ceux qui se rassemblent dans certaines zones.

Cette dernière commande intervient après que Londres a connu une vague de crimes violents dans la capitale.

Cette semaine, un homme de 60 ans est décédé après avoir été poignardé lors d’une attaque “aléatoire non provoquée” à Oxford Street.

La victime a été agressée jeudi soir et est décédée des suites de ses blessures aujourd’hui.

La police a arrêté un homme sur les lieux après qu’un brave membre du public aurait aidé à le maîtriser.

Le suspect de 25 ans a été inculpé de meurtre et reste en détention, a rapporté My London.

Cela s’est produit quelques heures après qu’un garçon de 16 ans a été poignardé à mort à Croydon.

La police a déclaré qu’ils avaient été appelés pour une perturbation à l’intérieur d’une maison du domaine de Shrublands et que le garçon avait été retrouvé blessé à l’intérieur.

Un porte-parole de la force a déclaré: “La police a été appelée à 0h46 le jeudi 1er juillet pour signaler des troubles à une adresse résidentielle de l’avenue Bracken à Shrublands, Croydon.

“Les agents se sont rendus et ont trouvé un homme de 16 ans [no further details] à l’intérieur souffrant de coups de couteau.

“Ils ont prodigué les premiers soins avant l’arrivée du London Ambulance Service et de l’Air Ambulance de Londres.

“Malgré leurs efforts, l’homme a été déclaré mort sur les lieux à 1h34 du matin. Les plus proches parents ont été informés.

“L’identification formelle n’a pas eu lieu. Une autopsie aura lieu en temps voulu.”

Le week-end dernier, des officiers et des ambulanciers ont trouvé une femme avec un coup de couteau et des marques sur les bras lors d’une bagarre présumée à Barking.

Quelques jours plus tôt, trois hommes ont été retrouvés poignardés à la suite de rapports faisant état d’une bagarre à Dagenham.

Vendredi, un adolescent a été poignardé à mort à Sydenham et la police a ouvert une enquête pour meurtre.

Samedi dernier, un homme de 26 ans est décédé après avoir été poignardé lors d’une rave illégale à South Bermondsey.

Le maire de Londres Sadiq Khan a été accusé de ne pas avoir mis en place de stratégie pour faire face à “l’épidémie de crime au couteau” à Londres.

Une zone de dispersion avait déjà été commandée dans le centre de Londres avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Écosse pour l’Euro 2020 le mois dernier.

Ordonné par la police du Met, ils ont déclaré que cela « empêcherait le public d’être alarmé, harcelé et dérangé » ainsi que d’arrêter la criminalité dans la région.

La commande a couru jusqu’à 15 heures le lendemain.

Cela est venu après que des milliers de fans écossais se soient rendus à Londres pour assister à l’affrontement au stade de Wembley.

