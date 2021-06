Angleterre vs Allemagne | Euro 2021 : Sterling est-il le meilleur joueur du Championnat d’Europe ?

in

On a beaucoup parlé de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku et d’autres, mais très peu de gens en ont assez parlé Rahim Sterling cet été.

L’ailier de Manchester City a atteint le sommet de sa maturité et porte Angleterre sur ses épaules à la Championnat d’Europe.

Rahim Sterling est Angleterreest le héros. Il est imparable depuis Gareth Southgatejusqu’à présent cet été et personne d’autre à l’Euro 2020 n’a fait autant de différence que lui. Ayant grandi dans l’ombre de Wembley à Brent, ses exploits n’ont été jusqu’à présent rien de moins qu’un conte de fées.

Thomas Muller raté une gardienne juste après Angleterre était allé de l’avant. Passé par Kai Havertz, tout le monde à Wembley aurait pu s’attendre à ce que le filet gonfle, mais l’Allemand a raté son tir.

Jordan Pickford a fait un bon match. Ses moments marquants sont venus alors qu’il niait Timo Werner en première mi-temps puis Wernercoéquipier de Chelsea Kai Havertz avec un excellent arrêt en seconde période.

Toni Kroos était au bout d’un vilain tacle de Kalvin Phillips qui a vu l’Anglais réservé et, en vérité, cela aurait pu être plus. C’était un défi désagréable et aurait pu avoir des conséquences bien pires.

Pourquoi porte sud laisser la plupart de ses joueurs les plus talentueux sur le banc ? Son XI haussa quelques sourcils alors que Jack Grealish, Jadon Sancho, Monture maçon et Phil Foden ont tous été laissés de côté. Mais, au final, le travail était fait. Si cela n’avait pas été le cas, de sérieuses questions se seraient posées à porte sud à présent.