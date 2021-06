Angleterre vs Allemagne: prédiction Euro 2021, heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe, lieu, h2h, cotes

in

Les Three Lions ont remporté le groupe D pour mettre en place une égalité des 16 derniers contre les finalistes du groupe F – le soi-disant «groupe de la mort» avec la France, le Portugal, l’Allemagne et la Hongrie.

Dans une finale frénétique du Groupe F, l’Allemagne – qui était à quelques minutes de la chute – a sauvé un match nul 2-2 contre la Hongrie pour se réserver une place à élimination directe.

Ce résultat signifie que l’Angleterre et l’Allemagne s’affronteront à Wembley dans une répétition de la demi-finale de l’Euro ’96, que les Allemands ont remportée via une séance de tirs au but avant de remporter la compétition.

Gareth Southgate voudra exorciser ces démons étant donné que c’est son penalty manqué qui a coûté à l’Angleterre, alors que cela pourrait être le dernier match de Joachim Low en tant que patron de l’Allemagne alors qu’il se prépare à démissionner après le tournoi, pour être remplacé par l’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

L’Angleterre contre l’Allemagne est prévue pour un coup d’envoi à 17 heures BST le mardi 29 juin 2021.

Le match aura lieu au stade de Wembey à Londres, en Angleterre, avec une foule d’environ 45 000 fans attendue.

Où regarder l’Angleterre contre l’Allemagne

Chaîne de télévision : le match de mardi sera retransmis en direct sur BBC One gratuitement.

Diffusion en direct : les téléspectateurs britanniques pourront regarder l’énorme match en ligne via le BBC iPlayer.

Nouvelles de l’équipe Angleterre vs Allemagne

Southgate a rétabli Harry Maguire dans son équipe pour la victoire sur la République tchèque, et il semble prêt à rester aux côtés de John Stones.

Dans l’état actuel des choses, Mason Mount et Ben Chilwell ne seront pas disponibles étant donné qu’ils s’auto-isolent actuellement après être entrés en contact avec Billy Gilmour, qui a été testé positif pour Covid-19 après le match Angleterre vs Écosse.

Cependant, cette situation pourrait encore évoluer et Mount commencerait probablement s’il était disponible.

REUTERS

Bukayo Saka et Jack Grealish ont impressionné après avoir reçu des départs contre les Tchèques, donc Southgate sera sous pression pour garder les deux dans son alignement contre l’Allemagne.

Étant donné que le match pourrait probablement être gagné au milieu de terrain, Southgate pourrait opter pour un match à trois contre Jordan Henderson.

Phil Foden s’était reposé pour le tirage au sort de la République tchèque, étant donné qu’il aurait été suspendu s’il avait obtenu une autre réservation, et pourrait devoir se contenter d’un poste de banc mardi.

Thomas Muller n’a pas réussi à se remettre d’une blessure au genou pour le match nul de l’Allemagne contre la Hongrie, et le fait qu’il n’ait même pas été retiré du banc lorsque Low poursuivait le match suggère qu’il pourrait être loin de la forme physique du match.

Aucune des deux équipes n’a de joueurs suspendus.

Angleterre XI : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Henderson, Sterling, Kane, Grealish

Allemagne XI : Neuer, Ginter, Hummels, Rudiger, Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens, Havertz, Sane, Gnabry

.

Pronostic Angleterre vs Allemagne

Joachim Low a promis que nous verrons une Allemagne « différente » lors des huitièmes de finale, mais ils devront intensifier les choses contre l’Angleterre.

Les Allemands ont battu quatre fois le Portugal de manière passionnante, mais ont inscrit cinq buts lors des phases de groupes – et l’Angleterre n’a pas encore concédé cet été.

Cela devrait être un match serré à Wembley, et l’Angleterre sera l’une des favorites compte tenu de son bilan défensif – mais la mentalité peut s’avérer le facteur décisif, et l’équipe de Low en a des sacs.

Historique et résultats du face à face (h2h)

Finale de la Coupe du monde 1966 – Angleterre vs Allemagne de l’Ouest

Bobby Moore tenant en l’air le trophée Jules Rimet alors qu’il est porté par ses coéquipiers dont (de L) Gordon Banks, Alan Ball, Roger Hunt, Geoff Hurst, Ray Wilson, George Cohen et Bobby Charlton, après la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne de l’Ouest (4- 2 en prolongation) en finale de Coupe du monde

PA

Une vue aérienne du stade de Wembley avant la finale

Paul Popper/Popperfoto/.

L’Angleterre et l’Allemagne de l’Ouest s’alignent avec les officiels de match avant le plus grand match de leur vie

Renard Photos/.

La foule londonienne arrive à Wembley avant le coup d’envoi

A. Jones/Standard du soir

Un mélange de ravissement et de patriotisme (et peut-être un peu de nervosité ?) chez les fans anglais

A. Jones/Standard du soir

Un jeune fan montrant peu de nerfs pour le grand match

Soirée Standard

Les fans allemands espèrent pouvoir gâcher le grand jour des hôtes à Wembley

A. Jones/Standard du soir

Un orchestre militaire joue dans les dernières minutes avant le coup d’envoi

Robert Stiggins/Express/.

Première page du souvenir spécial de la Coupe du monde de l’Evening Standard

Les capitaines Uwe Seeler (L) et Bobby Moore échangent des fanions sous le regard de l’arbitre suisse Gottfried Dienst (C)

.

L’attaquant allemand Lothar Emmerich (L) célèbre après que le milieu de terrain Helmut Haller a marqué le premier but de son équipe devant le défenseur anglais Jackie Charlton (C) et le gardien Gordon Banks (R)

.

Geoff Hurst marque le but égalisateur pour l’Angleterre

Pennsylvanie

Geoff Hurst saute de joie après avoir marqué le premier but de l’Angleterre

Clé de voûte/.

Karl-Heinz Schnellinger manipule le ballon, et immédiatement après le ballon revient à Wolfgang Weber pour marquer le but égalisateur de l’Allemagne à la 90e minute

Weber commence à célébrer après avoir marqué le gardien anglais Gordon Banks pour envoyer le match en prolongation

.

Hurst rivalise avec le gardien ouest-allemand Hans Tilkowski dans les airs

Archives Hulton/.

Roger Hunt est sur le point de célébrer alors que l’effort infâme de Geoff Hurst rebondit hors du bar avec Tilkowski battu

Allsport Hulton/Archives/.

Bobby Charlton lève les mains pour célébrer alors que les joueurs ouest-allemands protestent contre le deuxième but controversé de Hurst

Cattani/Fox Photos/.

L’arbitre Gottfried Dienst court pour consulter le juge de touche Tofik Bakhramov sur l’effort de Hurst

Robert Stiggins/Express/.

Le footballeur anglais Jackie Charlton regarde son coéquipier George Cohen bloquer un tir de l’attaquant Siegfried Held

Presse centrale/.

Tilkowski sauve un tir du talisman anglais Charlton

Clé de voûte/.

“Ils pensent que tout est fini…”

Pennsylvanie

‘C’est maintenant!’

Hurst marque le quatrième but de l’Angleterre dans les dernières secondes pour compléter son triplé et sceller la toute première victoire des Three Lions en Coupe du monde

La reine Elizabeth d’Angleterre présente la Coupe Jules Rimet à Bobby Moore sous le regard de son mari, le prince Philip (C) et de l’attaquant Geoff Hurst (R)

PA

L’équipe d’Angleterre soulève le trophée Jules Rimet dans les airs pour le plus grand plaisir de Wembley

Archives Hulton/.

Bobby More et Nobby Stiles remettent au manager anglais Alf Ramsey le trophée Jules Rimet

Archives Hulton/.

La fanfare militaire est de retour pour célébrer la victoire de l’Angleterre

Soirée Standard

Les coéquipiers anglais Alan Ball et Nobby Stiles célèbrent une victoire époustouflante

Evening Standard/Archives Hulton

La première page de l’Evening Standard’s World Cup Souvenir Special

Evening Standard World Cup Souvenir spécial du 30 juillet 1966

L’une des images marquantes de l’histoire du football anglais

Allsport Hulton/Archives/G

Le match le plus célèbre entre les nations était, bien sûr, la finale de la Coupe du monde 1966, que l’Angleterre a remportée 4-2 grâce à un triplé de Geoff Hurst.

Depuis lors, l’Angleterre a subi le chagrin de l’Euro 96 alors que l’Allemagne les a battus lors d’une séance de tirs au but à Wembley – avec Southgate manquant le coup de pied vital – avant de remporter le trophée cet été-là.

.

Les supporters anglais se souviennent encore très bien de la victoire 5-1 en qualification pour la Coupe du monde à Munich en 2001, mais la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées lors d’un tournoi, l’Allemagne a battu les Three Lions 4-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010. en Afrique du Sud… et a de nouveau soulevé le trophée.

