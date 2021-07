Angleterre vs Danemark : Arsène Wenger prédit qui sera lâché et qui brillera

Jordan Henderson est sorti du banc pour marquer pour l’Angleterre lors de la victoire en quart de finale contre l’Ukraine (Photo: .)

Arsène Wenger ne pense pas que Jadon Sancho conservera sa place dans le onze de départ anglais en demi-finale contre le Danemark, mais pense que Jordan Henderson jouera un rôle important dans le match.

L’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales grâce à une victoire 4-0 sur l’Ukraine samedi soir, Sancho commençant pour la première fois ce tournoi et Henderson sortant du banc pour marquer son premier but international.

Le patron de Three Lions, Gareth Southgate, a coupé et modifié son onze de départ tout au long de l’Euro 2020 et Wenger s’attend à ce qu’il en fasse de même contre le Danemark mercredi à Wembley.

La légende d’Arsenal ne peut pas voir Sancho conserver sa place, malgré une performance impressionnante contre l’Ukraine, mais il prévoit un affichage influent de Henderson, même s’il ne s’agit que du banc à nouveau.

‘À l’avenir, il [Southgate] cherche toujours la solution parfaite », a déclaré Wenger à beIN Sports.

“Je ne suis pas sûr que Sancho jouera en demi-finale, mais il a 10 joueurs qu’il sait qu’il jouera.

Plus : Arsène Wenger



“Personnellement, j’aime aussi Henderson quand il entre parce que depuis le milieu de terrain profond, il joue vers l’avant, de très bons ballons et je pense qu’il pourrait être important en demi-finale

«Il a donc beaucoup appris sur ses joueurs, il a beaucoup appris lui-même.

“Cela vient bien maintenant et je suis convaincu qu’ils seront difficiles à arrêter.”

Bukayo Saka, Phil Foden et Jack Grealish ont tous commencé des matchs pour l’Angleterre jusqu’à présent ce tournoi et espèrent revenir dans le onze de départ si Sancho est effectivement abandonné pour la demi-finale.



Jadon Sancho a bien joué lors de la confortable victoire 4-0 à Rome (Photo: .)

Wenger est un fan de l’ailier, qui devrait rejoindre Manchester United cet été, mais a estimé qu’il était conçu pour attaquer le système auquel l’Ukraine joue, c’est pourquoi il a commencé ce match.

“Il veut attaquer les flancs du système que joue l’Ukraine”, a déclaré le Français.

“Beaucoup de gens demandent pourquoi Jack Grealish ne joue pas. Je pense que Jadon Sancho est un mélange entre Grealish et un ailier.

“C’est un joueur très créatif, similaire à Grealish, mais il est plus un dribbleur incisif et c’est pourquoi il a peut-être eu la priorité ce soir.”

