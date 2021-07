Angleterre vs Danemark BOOST DE CHANCE

Pénaliser ou ne pas pénaliser ? C’est le grand débat après le Grand Prix d’Autriche 2021 alors que le directeur de course de Formule 1 Michael Masi et les stewards de la FIA se sont écrasés sur la scène du Red Bull Ring dimanche. Au lendemain d’une course chargée de pénalités, certaines discutables, le consensus […] More