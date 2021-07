Angleterre vs Danemark, Euro 2020: Blog en direct, mises à jour, objectifs, faits saillants

C’est l’heure de la deuxième demi-finale de l’Euro 2020 ! Après que l’Italie a remporté un match épique contre l’Espagne mardi, il est temps pour l’Angleterre et le Danemark de se battre pour la deuxième place dans le match pour le titre.

Le Danemark est l’histoire de Cendrillon du tournoi, surmontant la douloureuse défaite de Christian Eriksen pour se frayer un chemin jusqu’en demi-finale avec de grosses victoires après l’autre. L’équipe est soudée et de nombreuses personnes du monde entier la soutiennent, et n’oubliez pas non plus le talent.

Mais l’Angleterre est clairement la favorite. Leur destruction de l’Ukraine a donné de nombreuses raisons d’enthousiasmer les fans anglais, et le stade de Wembley sera presque plein avec une foule à domicile pleine d’espoir que le football puisse enfin rentrer à la maison.

Martin Braithwaite commence pour le Danois, et l’Angleterre semble assez forte. Faisons cela!

ALIGNEMENTS

ANGLETERRE

Onze de départ : Pickford ; Walker, Stones, Maguire, Shaw ; Phillips, Riz; Saka, Mont, Sterling ; Kane (4-2-3-1)

Banc : Ramsdale (GK), Johnstone (GK), Grealish, Henderson, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, James, Bellingham

DANEMARK

Onze de départ : Schmeichel ; Christensen, Kjaer, Vestergaard ; Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle ; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard (3-4-3)

Banc : Lössl (GK), Ronnow (GK), Andersen, Skov, Skov Olsen, Jorgensen, Norgaard, Wass, Wind, Poulsen, Cornelius, Jensen

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Demi-finale 2

Date/Heure: Mercredi 7 juillet 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, jeudi)

Lieu: Stade de Wembley, Londres, Angleterre

Arbitre: Danny Makkelie (NED)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

