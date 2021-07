Angleterre vs Danemark | Euro 2021 : Angleterre vs Danemark, Euro 2020 EN DIRECT : Aperçu, alignements prévus, actualités de l’équipe et comment regarder le match

Bonjour à tous et bienvenue sur ce blog en direct pour la demi-finale de l’Euro 2020 de mercredi entre Angleterre et Danemark au stade de Wembley. Les Trois Lions sont les petits favoris pour remporter l’égalité mais ont le poids d’une nation sur leurs épaules, tandis que les Danois ont grandi au fur et à mesure que le tournoi progressait, surtout après Christian Eriksencrise cardiaque de dans le match d’ouverture. Nous couvrirons l’action depuis Londres dans ce blog en direct, car nous verrons qui peut se rendre en finale et affronter l’Italie

Angleterre vs Danemark : Dernières mises à jour

C’est le début de notre Angleterre vs Danemark blog en direct, avec les entrées les plus proches du haut les plus récentes. Alors, suivez-nous pour toute la mise en place, puis les mises à jour minute par minute.

Le Danemark adore Wembley

Lors des deux dernières visites compétitives à Wembley contre l’Angleterre, le Danemark est sorti vainqueur. Dernière fois dans la Ligue des Nations 2020, et avant les qualifications pour l’Euro 1984.

Comment regarder l’Angleterre contre le Danemark

Angleterre vs Danemark sera diffusé en direct sur ITV et diffusé sur ITV Hub pour les téléspectateurs britanniques, tandis que les fans aux États-Unis pourront regarder toute l’action de l’Euro 2020 sur ESPN.

Les compositions probables de l’Angleterre contre le Danemark

Probablement Angleterre XI : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw ; Riz, Philips; Saka, Mont, Sterling ; Kane

Probable Danemark XI : Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard ; Larssen, Hojbjerg, Delaney, Maehle ; Braithwaite, Damsgaard, Dolberg.