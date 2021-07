Angleterre vs Danemark | Euro 2021 : Comment décider d’une demi-finale de Championnat d’Europe en une minute

in

Le Championnat d’Europe avait été exemplaire, jusqu’à l’arbitrage, jusqu’au temps additionnel de la deuxième demi-finale. Puis, en l’espace d’une minute, l’arbitre Danny Makkelie a pris sur lui de changer la donne.

L’officiel néerlandais a d’abord infligé une pénalité inexistante, puis son équipe VAR a décidé de ne pas lui conseiller d’annuler sa décision absurde. À présent, Angleterre sont en finale et Danemark avoir toutes les raisons de se sentir dur.

Les fans de Serie A auraient su qui Mikkel Damsgaard l’était déjà, mais l’Euro 2020 a ouvert les yeux de l’Europe sur son talent.

Le Danois a produit un autre moment de magie pour ouvrir le score à Wembley, et quel talent il a l’air d’être.

Profiter tellement d’un jeu le lendemain EspagneL’élimination de était un sentiment étrange, avec l’excitation du tournoi toujours présente à côté de la douleur de savoir que l’Espagne ne rejouerait plus. Mais les 120 minutes de Angleterre contre Danemark étaient le meilleur médicament possible.

Kasper Schmeichel est un excellent gardien de but, et il est ridicule depuis longtemps maintenant que beaucoup ressentent le besoin de mentionner son père à chaque bonne performance qu’il réalise. Il est maintenant vainqueur de la Premier League et demi-finaliste du Championnat d’Europe, il est temps qu’il discuté comme son propre homme.

Angleterre ont eu de la chance cet été, jouant tous les matchs sauf un à Wembley, devant leurs propres fans. Celui qu’ils ont joué à l’extérieur s’est également heurté à la plus faible des équipes qui a terminé troisième de son groupe pour se qualifier. Leurs fans huant les hymnes nationaux des équipes visiteuses ont laissé un goût amer pour la plupart.

Personne ne se soucie vraiment du style, et le résultat est tout ce qui compte. Cela semble être le cas autour de ce Angleterre équipe quand même. Maintenant, tous les yeux ne sont pas définitifs avec beaucoup de gens qui veulent voir l’Italie en tête.