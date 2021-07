Angleterre vs Danemark | Euro 2021 : Danemark : le paquet surprise de l’Euro 2020

in

Avant que Euro 2020 commencé, peu auraient imaginé Danemark pour atteindre les demi-finales, mais ils se sont imposés comme la grande révélation et le package surprise du tournoi.

Après avoir perdu Christian Eriksen dans des circonstances aussi horribles et n’ont pris aucun point lors de leurs deux premiers matchs, les chances étaient contre eux, même en faisant partie du groupe.

Avec tout ce qu’ils avaient traversé au début du tournoi, l’équipe danoise inspirait plus de pitié que de peur. Cela allait changer bientôt, cependant.

Toute l’Europe s’est assise et a remarqué, beaucoup souriant à la justice poétique que quelque chose de bien devrait arriver aux Danois, alors qu’ils battaient la Russie 4-1 pour atteindre les huitièmes de finale.

Ce n’était pas un cas unique, cependant, et Danemark a également marqué quatre buts lors de leur match suivant, dominant et démantelant le Pays de Galles d’une certaine manière, gagnant visiblement en confiance à chaque but inscrit.

Une victoire contre la République tchèque est venue ensuite et maintenant l’Angleterre est tout ce qui se tient entre les deux Kasper Hjulmandet une finale improbable.

Sans sans doute leur seule vraie star et devant se rallier après l’avoir vu s’effondrer sur le terrain, Danemark sont une leçon d’unité d’équipe et de primauté du collectif sur l’individuel.

Ce n’est pas un groupe avec des egos concurrents, mais une véritable équipe qui s’est réunie et qui montre qu’une équipe forte compte plus que d’avoir les individus les plus talentueux.

C’est sans manquer de respect envers l’équipe danoise, dont la plupart jouent à un niveau élevé pour leurs clubs, mais les observateurs occasionnels auront choisi quelques stars ou faiseurs de différence dans leur équipe avant le tournoi.

Les joueurs sous le radar brillent

En effet, bon nombre des Danemark L’équipe jouant de grands rôles sort de saisons en club où ils n’étaient peut-être pas des habitués ou ont été interrompus par des blessures.

Thomas Delaney n’a commencé que 14 matchs de Bundesliga pour le Borussia Dortmund lors de la campagne 2020/21, tandis que l’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite n’a commencé que 11 matchs en Liga Santander.

Attaquant partant Kasper Dolberg n’a marqué que six buts pour Nice la saison dernière, mais il en a déjà trois à Euro 2020.

Pour certains de ces joueurs danois, alors, il y a peut-être le sentiment d’avoir quelque chose à prouver. Aux médias, à leurs clubs, à eux-mêmes, à tous ceux qui ont regardé leur équipe et n’ont vu que Christian Eriksen.

Pour autant Danemark sont un triomphe de la cohésion d’équipe, de l’effort collectif et d’un entraînement efficace, cependant, il serait injuste de les qualifier de simplement travailleurs et bien entraînés.

C’est une équipe talentueuse avec des joueurs qui ont fait forte impression. Leur prestation complète contre le Pays de Galles en particulier a démontré leur qualité et ils auraient pu marquer plus de quatre.

Meneur de jeu de la Sampdoria Mikkel Damsgaard, excellant à jouer comme l’un des deux dans le 3-4-2-1 Hjulmand changé après avoir perdu Eriksen, a été l’une des révélations du tournoi et un artiste hors pair.

Il n’est pas surprenant que les articles de presse aient lié Damsgaard avec des clubs comme Leicester City et Barcelone ces derniers jours.

Le leadership et l’expérience du défenseur de l’AC Milan Simon Kjaer ne doit pas non plus être sous-estimé. Le joueur de 32 ans a assumé une responsabilité encore plus grande dans le vestiaire.

Un ami proche de Eriksen‘s, les moments et les jours qui ont suivi son arrêt cardiaque ont été particulièrement difficiles pour Kjaer, mais il a trouvé la force d’y mener son équipe. Tranquille mais respecté, sa détermination a défini et guidé cette équipe.

Avec l’esprit dont ils ont fait preuve, leur organisation et leur qualité, Danemark ne sont plus des surprises et sont l’un des quatre prétendants au Euro 2020 trophée.