Angleterre vs Danemark | Euro 2021 : le pragmatisme et l’assurance de Southgate placent l’Angleterre au bord d’une finale

Le football est une question d’opinions et tout le monde en a une, surtout quand il s’agit de son équipe nationale. Les pressions pour jouer d’une certaine manière ou faire appel à un joueur ou à un autre peuvent être énormes, mais Gareth Southgate a fermé tout cela et l’a fait à sa manière, et Angleterre en profitent.

Le calme est l’un des porte sudSes plus grandes qualités, ainsi que sa capacité à s’élever au-dessus du sensationnalisme et à faire – ou à dire – ce qu’il pense être juste, malgré le bruit extérieur.

Il l’a montré dans ses messages antiracistes et aussi dans ses sélections d’équipe. Il a peut-être parfois frustré certains fans avec ce dernier, mais qui peut contester où il a pris Angleterre?

Style prudent

L’une des critiques adressées à porte sud c’est qu’il fixe Angleterre trop prudemment et ne parvient pas à exploiter l’abondance de talents offensifs dans leurs rangs.

D’un autre côté, Angleterre n’ont pas encore concédé à Euro 2020 et l’Ecosse ont été la seule équipe à éviter de prendre une raclée sur le Trois Lions, qui tient bon là où la Croatie, la République tchèque, l’Allemagne et l’Ukraine ont toutes chuté.

Cela n’a pas toujours été joli, et peut-être Angleterre pourrait opter pour un style de football plus attrayant avec les options dont ils disposent, mais porte sudLe pragmatisme de ‘s les place au bord d’une finale, et s’ils vont jusqu’au bout, peu de fans se soucieront de ne pas marquer plus de buts en phase de groupes.

porte sud a également eu la confiance tactique de son équipe pour mélanger le peloton et ajuster sa formation en fonction de l’opposition. Certains pourraient préférer Angleterre de se concentrer sur eux-mêmes et d’établir une identité unique, mais le football de tournoi est une question de résultats – et ils les obtiennent.

Il sera intéressant de voir si porte sud revient à trois en arrière mercredi soir, comme lors du match contre l’Allemagne, pour aller à égalité contre le Danemark. S’il le fait, ses antécédents suggèrent que ce sera probablement la bonne décision.

Angleterre ont basculé entre 4-3-3, 4-2-3-1 et 3-4-2-1 à Euro 2020, mais ne correspond pas à la forme de leurs adversaires contre l’Ecosse et l’Ukraine – ironiquement sans doute leurs pires et meilleurs résultats respectivement. Cela pourrait suggérer que lors de l’appariement, porte sudL’équipe de a un meilleur contrôle sur l’obtention d’un résultat positif, tandis que les risques d’une approche plus libre pourraient apporter soit un feu d’artifice, soit une déception.

Faites confiance à ses sélections

porte sud surpris beaucoup en incluant Rahim Sterling dans son onze de départ pour le match d’ouverture, mais l’ailier de Manchester City a justifié la confiance de l’entraîneur en marquant le but vainqueur contre la Croatie.

Sterling a maintenant trois buts et une passe décisive en cinq matchs, ce qui montre son importance pour l’équipe. Si porte sud soucieux des opinions extérieures, le joueur de 26 ans aurait pu réchauffer le banc.

Phil Foden et Jack Grealish, pendant ce temps, ont été les chouchous des médias lors de ce tournoi et il y a eu une grande clameur de la part des supporters pour qu’ils jouent plus, mais le manager les a utilisés avec parcimonie. de même Jadon Sancho, dont l’absence des premiers jeux a rendu beaucoup perplexes.

porte sud s’est contenté de choisir son équipe match par match, en sélectionnant les joueurs en fonction de ses besoins tactiques pour cette rencontre, et non en fonction de leur réputation ou de leurs performances la saison dernière.

Cela montre non seulement une grande assurance mais aussi une grande confiance dans l’ensemble de son équipe. La confiance est contagieuse et comme il pense que tout le monde peut intervenir et jouer, les joueurs aussi.

Sancho, Foden et Bukayo Saka ont tous commencé sur l’aile droite dans différents matchs, comme porte sud utilise la profondeur dont il dispose. Il ne peut pas jouer avec tout le monde tout le temps, mais il peut faire taire le bruit et choisir qui il juge le mieux pour chaque occasion.

Pragmatisme et esprit d’équipe

Que ce soit ou non Angleterre passer en finale ou même faire mieux, porte sudLe leadership clair, pragmatique et calme de s a déjà accompli beaucoup de choses. En montrant qu’il n’a pas le temps pour le sensationnalisme, le non-sens extérieur ou la réflexion sur l’ego des joueurs, il donne l’exemple et cela Angleterre l’équipe semble avoir une sorte de force intérieure tranquille que nous n’avons pas vue dans les générations précédentes.

Il ne s’agit pas de bravade ou de devenir un héros – à l’exception peut-être de Foden‘s Paul Gascoigne hommage – ce ne sont que de bons joueurs qui croient en eux-mêmes et ont un manager qui ne laissera pas ses pieds quitter le sol.

Pour ce qui est de porte sud lui-même, il le fait à sa manière, de manière pragmatique, sans se soucier de ce que l’on pense devoir faire. Le résultat pourrait voir Angleterre dans une finale majeure dimanche.