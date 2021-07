Angleterre vs Danemark | Euro 2021 : les commentaires de Kasper Schmeichel montrent que le Danemark n’a pas peur de l’Angleterre

Certains pourraient penser que la perspective d’affronter une femme enceinte Angleterre au stade de Wembley dans une demi-finale majeure serait plutôt intimidante, mais Kasper Schmeichella conférence de presse de montre que Danemark N’ai pas peur.

Angleterre étaient l’un des favoris d’avant le tournoi et ont répondu aux attentes, donnant à leurs fans à Wembley de quoi se réjouir tout au long du parcours.

On a beaucoup parlé de l’impact de l’avantage à domicile à Euro 2020 et le Trois Lions ont été les plus grands bénéficiaires, jouant à un seul match de Londres, ce qui, bien que, a abouti à leur plus grande victoire.

Avec deux matchs à Wembley en l’espace de cinq jours, c’est tout ce qui sépare Angleterre et de l’argenterie, il n’est pas surprenant que les cris de cette chanson bien connue – vous connaissez celle-ci – se soient multipliés dans les pubs, les écoles, les maisons et les rues.

Certains experts se sont même permis de réfléchir sur la façon dont Angleterre pourrait faire face à Italie en finale de dimanche.

La manière dont DanemarkLe gardien de but de s’est moqué du discours “ça rentre à la maison” lors de la conférence de presse d’avant-match de mardi, cependant, montre que les Danois sont loin d’être impressionnés par l’occasion ou la pression de la demi-finale n’étant pas dans un lieu neutre.

« Est-ce que ça a déjà été à la maison ? Je ne sais pas, l’avez-vous déjà gagné ? » mentionné Schmeichel, un sourire s’étalant sur son visage, lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait d’empêcher le football de rentrer à la maison.

“Je n’ai pas réfléchi à ce que cela signifierait d’arrêter Angleterre plus que ce qu’il ferait pour Danemark.

« Pour être honnête, je me suis très peu concentré sur le équipe nationale d’Angleterre. Cela ne signifie vraiment rien pour moi.”

Plus que les paroles de l’homme de 34 ans, c’est son comportement qui racontait une histoire. Danemark ne crains pas Angleterre et ils ne craignent pas Wembley. Et pourquoi devraient-ils? Ils ont réalisé un excellent tournoi et ont atteint la demi-finale au mérite.

C’est leur jour autant que Angleterre‘s, comme le montre Schmeichelles commentaires sur lesquels il se concentre Danemark et non l’opposition. Danemark ont montré assez à Euro 2020 pour justifier la foi en ce qu’ils peuvent faire, et ils ont leurs propres fans à qui penser.

“C’est plus ce que cela ferait pour notre pays à la maison”, a poursuivi Schmeichel.

“La joie que cela apporterait à un pays de seulement cinq millions et demi de pouvoir faire quelque chose comme ça ou de rivaliser avec les nations avec lesquelles nous sommes en compétition.

“Alors, ouais, pas vraiment beaucoup de pensée pour Angleterresentiments à ce sujet.”

Schmeichel, l’un des membres les plus expérimentés de Danemarkavec 70 sélections, a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle en Angleterre et a clairement apprécié sa réponse à ce qui était une question bizarre à lui poser, mais a également dégagé un calme et une confiance qui en dit long sur le caractère que cette équipe a montré à Euro 2020.

Malgré la perte de leur homme vedette Christian Eriksen d’une manière dont de nombreuses équipes ne se sont peut-être pas remises, Danemark se sont mobilisés et ont fait preuve d’une formidable unité et d’un esprit d’équipe.

Le poids de l’histoire

On entend souvent parler des attentes Angleterrejoueurs et le poids de l’histoire sur leurs épaules, mais Schmeichel avait aussi raison : Angleterre n’ont jamais remporté le Championnat d’Europe.

Ce qu’il n’a pas ajouté, mais pourrait bien l’avoir fait, c’est que Danemark ont déjà remporté le trophée. Ils l’ont fait en 1992 et le père de Kasper, le légendaire Pierre Schmeichel, était dans le but des Danois alors qu’ils battaient l’Allemagne en finale il y a 29 ans.

Chuchote-le, mais s’il rentrait à la maison… Schmeichel ménage?