Angleterre vs Danemark: Gareth Southgate explique sa décision de choisir Bukayo Saka plutôt que Jadon Sancho

Bukayo Saka a récupéré sa place dans l’équipe d’Angleterre après avoir raté la victoire de samedi contre l’Ukraine (Photo: .)

Gareth Southgate a révélé que l’équilibre offert par Bukayo Saka à son équipe représentait la principale raison pour laquelle l’adolescent d’Arsenal a obtenu un rappel pour la demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark ce soir.

Le joueur de 19 ans était une inclusion surprise dans l’équipe de Southgate, mais il a remporté le prix de l’homme du match lors du dernier match de groupe contre la République tchèque, avant de jouer le rôle principal dans la victoire historique contre l’Allemand lors des huitièmes de finale.

Saka s’est blessé à l’entraînement avant la victoire 4-0 de samedi sur l’Ukraine, ce qui a donné à Jadon Sancho une opportunité tardive de revendiquer une participation régulière.

La nouvelle signature de Manchester United a impressionné son manager international, mais Saka a de nouveau reçu le feu vert avant le plus grand match de l’Angleterre à domicile depuis 25 ans.

Expliquant sa décision, Southtage a déclaré à ITV: Ce qu'il a fait lors des matchs précédents, il a vraiment relevé ce défi. Nous avons été très satisfaits de Jadon le week-end,



Jadon Sancho a fait son premier départ du tournoi contre l’Ukraine le week-end dernier (Photo: .)

“Tout le monde sait que nous avons des options fantastiques dans ces domaines, mais nous avons estimé pour le reste de ce soir que Bukayo est le bon choix.”

Sur les préparatifs de l’Angleterre, Southgate a ajouté: “Nous avons gardé les choses aussi normales que possible.

Euro 2020



“Au cours des dernières années, les joueurs ont acquis une grande expérience des matchs et il n’y a pratiquement pas d’expérience qu’ils n’aient pas vécue.

“Nous devons être capables de gérer leur jeu entre les lignes, d’arrêter leurs presses et d’utiliser le ballon comme nous l’avons fait lors des derniers matches, avec le mouvement qui leur posera des problèmes.”

