Angleterre vs Danemark: Gary Neville dit à Gareth Southgate de changer une fois

Gareth Southgate a plus de grandes décisions de sélection à prendre (Photo: .)

Gary Neville veut voir Bukayo Saka de retour dans le onze de départ de l’Angleterre lorsqu’il affrontera le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi soir.

Les Three Lions ont battu l’Ukraine 4-0 samedi pour préparer l’affrontement avec les Danois dans les quatre derniers, et après avoir commencé les deux matchs précédents, Saka a raté les quarts de finale.

Le jeune d’Arsenal avait été impressionnant en commençant les victoires contre la République tchèque et l’Allemagne, mais Jadon Sancho l’a remplacé dans l’équipe pour la rencontre avec l’Ukraine.

L’adolescent n’est même pas sorti du banc, Marcus Rashford et Dominic Calvert-Lewin étant les remplaçants offensifs pour faire une apparition à Rome.

Southgate a continuellement changé son onze de départ tout au long du tournoi, donc malgré la victoire retentissante, il pourrait bien le faire à nouveau et Neville aimerait voir un retour pour Saka.

Interrogé sur Twitter sur son choix de commencer XI contre le Danemark, Neville a écrit: “Même équipe mais Saka de retour.”

L’ancienne star de Manchester United et de l’Angleterre n’a pas dit qui il laisserait tomber de l’équipe qui a commencé le match contre l’Ukraine, bien que Sancho semble être le choix évident.

Raheem Sterling a commencé les cinq matches jusqu’à présent et pourrait donc se reposer, mais l’homme de Manchester City a été en bonne forme, marquant trois buts et préparant de manière impressionnante le premier match de Harry Kane contre l’Ukraine samedi.

Sancho a bien joué lors de son premier départ du tournoi, mais n’a peut-être pas fait assez pour garder sa place avec Saka poussant pour un retour.



Bukayo Saka a impressionné lors de ses deux départs contre la République tchèque et l’Allemagne (Photo: .)

Il y aura également une décision pour que Southgate décide si Mason Mount conserve sa place dans l’équipe.

L’homme de Chelsea est revenu dans le onze de départ après sa période d’isolement de Covid et pourrait bien conserver sa place, mais Jack Grealish reste une autre option pour Southgate.

Le capitaine d’Aston Villa n’a commencé qu’un seul match jusqu’à présent à l’Euro 2020 et a fait deux autres apparitions en tant que remplaçant, il sera donc impatient d’avoir une chance en demi-finale.

Le match contre le Danemark a lieu à Wembley à 20 heures le mercredi 7 juillet.

