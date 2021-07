Angleterre vs Danemark: Hoddle suggère un changement différent pour le onze de départ

Phil Foden (Photo : .)

Glenn Hoddle ramènerait Phil Foden dans la formation de départ de l’Angleterre mercredi soir contre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020, laissant à la fois Bukayo Saka et Jadon Sancho sur le banc.

Gareth Southgate devrait effectuer un changement par rapport à l’équipe qui a battu l’Ukraine 4-0 en quart de finale, avec Sancho susceptible d’abandonner et Saka de retour après avoir raté le dernier match avec un coup.

Ce n’est certainement pas la seule option disponible pour Southgate, avec des appels toujours lancés pour que Jack Grealish joue depuis le début, mais c’est Foden de Manchester City que Hoddle choisirait.

Foden a commencé les deux premiers matchs du tournoi, mais n’a pas joué une minute depuis, et Hoddle pense qu’il est temps pour le joueur de 21 ans de revenir.

“Il n’y aura qu’un seul changement et ce sera du côté droit”, a déclaré l’ancien patron de l’Angleterre au Daily Mail lors d’un événement Betfair.

« Foden a fait ce travail, ne soyez pas surpris s’il revient. Saka a bien fait quand il a joué, n’est-ce pas ? C’est un grand joueur pour cette flexibilité. Mais pour moi, je ramènerais Foden de ce côté-là.

“Sancho pourrait être à nouveau la bonne personne, Grealish est aussi une option… mais je pense que notre banc est aussi bon que n’importe quoi dans le football européen et j’inclus la France, la Belgique et le Portugal, notre équipe est si profonde.”

«Nous ne sommes pas encore entrés dans les prolongations. Si j’étais un joueur danois en prolongation, la dernière chose que je veux, c’est Foden, Grealish, Rashford avec son rythme. Nous avons tellement de qualités pour gagner un match ou le renverser.’

Alors que l’on s’attend à ce que ce soit Saka qui remplace Sancho, les 10 autres positions dans le onze de départ resteront presque certainement les mêmes depuis le voyage à Rome samedi.

Jordan Pickford sera dans le but derrière les quatre défenseurs de Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw.

Declan Rice et Kalvin Phillips resteront toujours présents à la base du milieu de terrain, avec Mason Mount devant eux.

Laissant Saka le plus susceptible d’entrer sur l’aile opposée à Raheem Sterling et Harry Kane continue de mener la formation à l’avant.

