Angleterre vs Danemark: Jose Mourinho met en garde Gareth Southgate sur la sélection de l’équipe

Gareth Southgate a de grandes décisions à prendre avant l’Angleterre contre le Danemark (Photo: .)

Jose Mourinho a mis en garde Gareth Southgate contre le fait de jouer trois défenseurs centraux contre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020, affirmant que l’Angleterre devra se concentrer sur leur destruction plutôt que sur leur contrôle.

Jusqu’à présent, Southgate a basculé entre une formation 3-4-3 et une formation 4-3-3 au cours du tournoi, utilisant le premier contre l’Allemagne lors des huitièmes de finale alors qu’il cherchait à gérer leurs forces à l’arrière.

Sinon, il a déployé le système 4-3-3 dans des matchs où l’Angleterre devrait prendre davantage l’initiative, et Mourinho pense que c’est certainement la bonne chose à faire contre le Danemark en demi-finale mercredi.

Lorsqu’on lui a demandé si le patron de l’Angleterre devrait revenir au système avec trois défenseurs centraux, Mourinho a déclaré à talkSPORT: “Je ne vois pas de raison à cela.

“J’ai vu une raison à cela contre l’Allemagne parce que c’est toujours une équipe puissante, c’est toujours une équipe qui allait être très forte sur les ailes avec [Joshua] Kimmich et [Robin] Gosens.

“Ils ne marquent pas beaucoup de buts mais [Thomas] Muller est toujours Muller et [Timo] Werner est un joueur dangereux, [Kai] Havertz, tous ces joueurs qui jouent de l’intérieur.

« C’était logique de jouer avec trois, il était logique d’être cohérent et de contrôler, non seulement la profondeur mais aussi la largeur.

“Je sentais qu’ils devaient faire ça contre l’Ukraine, en termes de diagramme de position très similaire, mais la qualité n’était pas pour ça donc ils pouvaient revenir à quatre.

“Ce soir, je considérerais en termes de potentiel, le Danemark entre l’Ukraine et l’Allemagne, mais je ne pense pas que vous en ayez besoin car ils vont être difficiles à briser, à moins que quelque chose ne se passe très, très vite.”

Mourinho s’attend à ce que le Danemark joue lui-même trois défenseurs centraux et deux milieux de terrain titulaires, les arrières latéraux se concentrant également sur leurs fonctions défensives plutôt que de bombarder.



Jose Mourinho estime que l’Angleterre doit prendre l’initiative contre le Danemark (Photo: .)

Dans cette optique, les Danois seront extrêmement difficiles à briser et l’Angleterre doit sortir pour les attaquer.

“Ils ne seront pas faciles à briser, mais ils seront plus faciles à contrôler défensivement”, a déclaré le Portugais à propos du Danemark.

“Je ne pense pas que l’Angleterre ait besoin de jouer avec un arrière cinq pour être cohérent parce que je pense que les deux ailiers seront beaucoup plus inquiets avec [Kyle] marcheur et [Luke] Shaw, qui jouent tous les deux très bien, qu’ils vont être très offensifs.

“Je pense qu’ils vont jouer avec un bloc de cinq défenseurs au centre et [Joakim] Maehle et [Jens Stryger] Larsen sur les côtés.

“L’Angleterre devra les briser, pas les contrôler, donc je ne pense pas que vous ayez besoin de prendre l’un des joueurs créatifs pour jouer avec un défenseur supplémentaire. Je ne pense pas que vous ayez besoin de jouer Walker en tant que troisième défenseur central. Je ne ressens pas le besoin de jouer avec les cinq de derrière.

