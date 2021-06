Angleterre vs Ecosse: le jeu de la passion met les Trois Lions en garde contre Auld Enemy

in

o l’un des camps d’Angleterre ou d’Écosse doit se rappeler que le choc de l’Euro 2020 de demain soir à Wembley n’est pas un match ordinaire.

Le concours est imprégné d’histoire, d’émotions et de souvenirs, comme en témoigne une accumulation plus teintée de nostalgie que n’importe quel international anglais récent.

Les références à l’Euro ’96 à la base d’entraînement de St George’s Park en Angleterre ont déjà atteint le point de saturation (nous ne sommes pas plus près, cependant, de découvrir lequel des sosies de Jack Grealish ou Gazza Phil Foden est le plus susceptible d’imiter l’objectif mémorable de Gascoigne), tandis que l’Écosse est soutenue par leurs propres moments magiques contre l’Auld Enemy.

Même avec seulement 22 500 supporters dans le stade national – dont 2 700 Écossais – l’atmosphère crépitera de tension, d’animosité et d’attente, ajoutant des dimensions supplémentaires à un match déjà chargé de dangers, du moins pour les visiteurs.

Après une longue accumulation qui a largement été passée à jouer dans des lieux vides et stériles, le bruit, la couleur et l’émotion seront un test pour les deux groupes de joueurs.

Pour l’Écosse, cependant, les conditions uniques sont une opportunité et un avantage potentiel, aidant à niveler un terrain de jeu autrement inégal.

De nombreux membres de l’équipe de Steve Clarke joueront le plus grand match international de leur vie et tout type de résultat serait un motif de célébration nationale, notamment parce qu’il pourrait potentiellement mettre en place un “play-off” contre la Croatie lors de leur dernier match de groupe pour atteindre le phases à élimination directe.

John McGinn n’a pas contesté la description de Raheem Sterling du match comme la « finale de la coupe d’Écosse », mais le milieu de terrain d’Aston Villa a exhorté ses coéquipiers à trouver un équilibre entre passions enflammées et tête froide.

« Si nous jouons avec trop d’émotion et de passion, cela pourrait être contre nous et nous nous retrouverons avec 10 hommes dans le parc », a déclaré McGinn. “Beaucoup d’entre nous ont joué à Wembley, nous avons tous joué dans de gros matchs.

«Nous transmettrons nos expériences à ce sujet et nous ne serons pas du tout déconcertés. C’est peut-être la finale de la coupe pour les supporters, mais il est important pour nous d’utiliser la connaissance de ce que cela signifie pour le pays et les supporters et d’utiliser notre tête en même temps, être cool, calme.

“Mais nous ne voulons pas éliminer toute notre passion et notre émotion, car c’est ce qui fait de l’Écosse une force dans ces jeux.”

En revanche, retirer l’émotion et l’aiguillon du concours conviendrait à l’Angleterre, pour qui les conditions semblent plus risquées.

Declan Rice a reflété l’enthousiasme du camp en décrivant le jeu comme l’un des plus grands de leur carrière, et une partie importante du travail de Gareth Southgate sera de gérer les émotions de sa jeune équipe, qui risque encore de manquer l’influence apaisante de Jordan Henderson et Harry Maguire.

Marcus Rashford a comparé le match de demain à un derby de Premier League – dans lequel, comme le dit le proverbe, la forme sort par la fenêtre – et le danger est que l’Angleterre perde de vue sa qualité supérieure et l’approche soigneusement organisée de son manager dans le tumulte de la occasion.

“C’est similaire aux matchs contre Manchester City et Liverpool, ce type de matchs que vous ressentez différemment”, a déclaré l’attaquant de Manchester United Rashford, qui a disputé le match nul 2-2 de l’Angleterre à Hampden Park en 2017. “Vous ne pouvez pas mettre un touchez-le, parce que vous abordez chaque match de la même manière, mais l’accumulation, les fans – c’est juste unique et j’ai vraiment hâte d’y être.”

Southgate n’est pas inconscient de ces pièges et a averti ses joueurs d’ignorer les bruits extérieurs et de se concentrer sur leur performance demain soir.

“Vous pouvez faire en sorte que la pression soit aussi forte que vous le souhaitez”, a déclaré le sélectionneur anglais. “Nous connaissons l’importance pour nos supporters, nous connaissons le désir que nous avons en tant qu’équipe, mais nous devons bien jouer. Tout le reste est beaucoup de bruit.”

L’Angleterre était une équipe très différente pour leur dernière rencontre avec l’Écosse il y a quatre ans – Jake Livermore et Eric Dier ont formé le milieu de terrain deux de Southgate – mais le match était une démonstration appropriée du genre de chaos que ce match peut produire, comme l’égalisation de Harry Kane à la mort a annulé le coup franc de Leigh Griffiths dans les arrêts de jeu pour faire taire Hampden Park.

“Quand vous regardez le record entre nous, j’ai été surpris de voir à quel point les résultats étaient serrés”, a déclaré McGinn. “Les médias anglais voudraient vous faire croire que l’écart est énorme. C’est à nous demain de prouver le contraire. Nous essaierons d’être des clients sympas, mais nous ne voulons pas en enlever la passion.”

McGinn a également décrit la force de l’Angleterre en profondeur comme “mentale”, reflétant la position des hôtes en tant que favoris pour le match et pour atteindre les dernières étapes du tournoi.

Le meilleur espoir de l’Écosse d’entraver les progrès de ses rivaux pourrait être que l’Angleterre joue l’occasion plutôt que le jeu, et le concours pourrait être décidé par l’équipe qui gère le mieux les conditions.