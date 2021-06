Angleterre vs Ecosse Un international annulé en raison de tests positifs au Covid-19 dans un camp écossais

Trois résultats positifs ont été renvoyés à la suite de la dernière série de tests PCR samedi matin après que l’Écosse se soit rendue à Leicester vendredi après-midi.

Les trois personnes non identifiées en question ont commencé à s’auto-isoler et la recherche des contacts est en cours, selon Scottish Rugby.

Le match de dimanche – qui était déjà incertain après que neuf joueurs écossais ont commencé à s’isoler samedi à la suite d’un premier test positif – devait se jouer à Welford Road des Leicester Tigers, mais a maintenant été annulé et ne sera pas reprogrammé, les détenteurs de billets devant recevoir des remboursements automatiques.

“Nous sommes bien sûr déçus de ne pas jouer ce match et en particulier de jouer devant une grande foule à Leicester”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Angleterre Eddie Jones.

“Cependant, nous comprenons que la sécurité et le bien-être de toutes nos équipes et supporters sont la chose la plus importante et nous souhaitons le meilleur à l’Écosse.”

La déclaration complète de Scottish Rugby dimanche matin se lit comme suit: «Le match international d’aujourd’hui entre l’Écosse A et l’Angleterre A à Mattioli Woods Welford Road a été annulé après la confirmation que trois membres du camp écossais ont été testés positifs pour COVID-19.

“L’ensemble de l’équipe et de l’équipe de direction ont été testés par PCR tôt jeudi matin et, sans aucun résultat positif du groupe de jeu, l’équipe s’est rendue à Leicester vendredi après-midi.

«Cependant, après une nouvelle série de tests PCR samedi matin, Scottish Rugby peut confirmer que trois tests positifs pour COVID-19 ont été retournés.

«Les trois membres du camp qui ont été testés positifs ont commencé à s’auto-isoler conformément aux directives du gouvernement écossais et l’équipe médicale de Scottish Rugby a depuis commencé la recherche des contacts internes pour déterminer ceux qui sont des contacts étroits et, en tant que tels, devront également s’auto-isoler. selon les directives du gouvernement écossais. D’autres mises à jour seront publiées en temps voulu.

“Le match, qui devait se jouer aujourd’hui à Mattioli Woods Welford Road, Leicester, ne sera pas réorganisé. Les détenteurs de billets recevront un remboursement automatisé dans les prochains jours.

«Scottish Rugby continue d’appliquer un vaste plan d’atténuation des coronavirus en matière de santé et de sécurité et de suivre toutes les directives de santé respectives alignées par le biais du groupe de gestion des menaces de Scottish Rugby.»