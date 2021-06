Angleterre XI de Jose Mourinho contre la Croatie: “Untouchable” Jack Grealish devrait commencer avec Mason Mount et Phil Foden lors de l’ouverture de l’Euro 2020

Jose Mourinho commencerait Phil Foden, Mason Mount et Jack Grealish pour le premier match du Championnat d’Europe de l’Angleterre contre la Croatie s’il était à la place de Gareth Southgate.

L’ancien patron de Chelsea, Manchester United, Real Madrid et Tottenham fera partie de la couverture de l’Euro de talkSPORT cet été et a rejoint l’émission Breakfast alors que le tournoi se prépare à démarrer ce soir.

parlerSPORT

Mourinho a rejoint talkSPORT pendant une heure vendredi pour parler de l’Euro 2020

Le Special One a tenu à souligner qu’il soutenait pleinement Southgate et les joueurs anglais, dont il connaît bien beaucoup, mais a donné son opinion honnête sur les Three Lions et sur la manière dont ils devraient s’aligner lors de leur match d’ouverture.

Curieusement, il ne trouverait aucune place pour Luke Shaw ou Marcus Rashford dans son équipe, malgré le fait de travailler avec eux à Manchester United.

Il a déclaré que Southgate devrait jouer contre quatre et libérer ses talents d’attaquant et a déclaré que Grealish devait simplement commencer alors qu’il comparait le meneur de jeu d’Aston Villa à la légende portugaise Luis Figo.

Voici tout ce qu’il avait à dire sur l’Angleterre avant le choc avec la Croatie dimanche…

Milieu de terrain croate

Mourinho a longuement parlé de la qualité de son milieu de terrain et pense que c’est le domaine vital du jeu.

Le Portugais connaît bien Luka Modric pour l’avoir entraîné au Real Madrid, et est un grand fan de Marcelo Brozović et Matteo Kovacic.

“En regardant le premier match contre la Croatie, et je pense que c’est un tournoi où vous devez aller match après match et oublier ce qui vient après”, a-t-il déclaré.

« L’Angleterre va affronter l’un des meilleurs milieux de terrain du tournoi. Brozovic est le top du top. C’est un joueur fantastique. Agression mais en même temps super technique et arrivée dans la surface et venant d’une position plus défensive.

« Modric a eu une carrière fantastique. Kovacic est meilleur que ce que les gens disent. Il a joué dans tous les clubs où j’ai été mais jamais avec moi. Il a joué pour le Real Madrid, mais pas avec moi, il a joué pour Chelsea, mais pas avec moi et a joué pour l’Inter mais pas avec moi.

« J’aime le gars et il suit mes clubs.

« Lorsque vous jouez contre un milieu de terrain fort, c’est là que vous devez contrôler. Pourquoi jouer à trois à l’arrière quand leur puissance n’est pas là.

« Depuis que Manduzkic a terminé, où est le meilleur attaquant de la Croatie ? C’est leur problème. Ils ont Perisic sur le côté, mais ce n’est pas un attaquant. Rebic joue autour mais il est là au milieu de terrain.

GETTY

Kovacic, Brozovic et Modric forment un milieu de terrain impressionnant à trois

«Pour moi, vous jouez avec deux défenseurs centraux et vous vous concentrez sur votre milieu de terrain.

«Je pense que pour être offensif, il faut être en contrôle des matchs. Comment peut-on être offensif si on n’a pas le ballon ? Il est important de contrôler ce milieu de terrain et il est plus important de jouer avec trois milieux de terrain.

« Il est important de contrôler cette zone. Je pense que c’est suffisant de jouer avec un dos quatre et les arrières latéraux avec la liberté d’aller.

“Quand je dis trois milieux de terrain, l’un d’eux peut être, par exemple, Phil Foden. Ce n’est pas comme si nous parlions de Henderson, Rice et Kalvin Phillips.

«Je crois qu’il est important d’être en contrôle. Vous les laissez jouer, ils jouent. Ils jouent et prennent l’initiative de vous.

« Émotionnellement, ce n’est pas bon parce que vous êtes chez vous et que vous voulez commencer. Il est important de dominer et de ne pas les laisser jouer. Dominer, c’est être solide et avoir le contrôle. Lorsque vous avez un bon milieu de terrain comme l’Angleterre peut en avoir, puis en attaque, vous ajoutez trois joueurs offensifs à ce milieu de terrain.

« Je pense que l’Angleterre a tout. Gareth a essayé plusieurs fois avec cinq à l’arrière, donc je ne vois pas de problème s’il veut y aller avec ça.

GETTY

Mourinho pense que Foden pourrait faire partie d’un milieu de terrain à trois contre la Croatie

Record de l’Angleterre au championnat d’Europe

Mourinho a reçu l’incroyable statistique que l’Angleterre n’a jamais remporté son match d’ouverture d’un championnat d’Europe.

Il a déclaré: «Vous les Anglais êtes toujours pessimistes et vous regardez les statistiques négatives. Je préfère ne pas le regarder quand c’est négatif. Oubliez-le.

« Vous avez le match d’ouverture contre la Croatie, c’est le match d’ouverture, c’est difficile, c’est une bonne équipe.

“Oubliez le bilan négatif et pensez simplement au jeu et pensez à gagner.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre pouvait gagner l’Euro, Mourinho a ajouté : « Peut, à 100 %. Devrait? Je pense que c’est un peu trop, c’est une pression supplémentaire dont ils n’ont pas besoin. Bien sûr, ils peuvent et ont le potentiel.

« Pour dire qu’ils devraient, on pourrait dire la même chose contre la France et le Portugal. Devrait est trop. Ils devraient être positifs et croire en eux-mêmes et assister à chaque match et penser qu’ils peuvent le gagner.

Mourinho a donné ses conseils à Gareth Southgate et à l’Angleterre

Harry Kane et l’Euro 2020

Beaucoup d’espoirs de l’Angleterre reposeront sur l’attaquant des Spurs Kane, que Mourinho a dirigé au cours des 18 derniers mois.

Il a déclaré : « Il paie le prix de son succès et il paie le prix de ses numéros. Les gens s’attendent à ce qu’il marque des buts tout le temps, et c’est ce qu’il fait.

« Je ne pense pas qu’il soit très à l’aise avec ça. Je pense qu’il n’y est même pas habitué. Ce que je pense est nécessaire, c’est ce que nous avons essayé à Tottenham, c’est qu’il tombe tellement et se place entre les lignes et qu’il est un joueur tellement technique qu’il peut aider et lier le jeu.

« Si vous faites cela, vous n’avez pas de joueur qui recherche cela, alors vous trouvez quelqu’un qui déplace le ballon et qui a l’air dangereux. À la fin, il laisserait naturellement tomber et quitterait sa région. Grande vision, dépassement et changement de direction et explorez l’arrière de plein dos.

« Vous ne pouvez pas dire que lui seul peut marquer des buts.

« J’ai envoyé un message hier. Il est maintenant temps de (prendre du recul). Il est maintenant temps de fermer la porte et de les laisser dans leur chambre avec leur famille et leurs amis proches.

« De mon côté, quand un joueur est mon garçon, c’est mon garçon même quand nous ne travaillons pas ensemble.

Mourinho a envoyé ses meilleurs vœux à Kane avant le tournoi

Son onze d’Angleterre contre la Croatie

Mourinho a ensuite nommé l’Angleterre XI qu’il commencerait pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 des Trois Lions contre la Croatie.

Et il n’y a pas de place pour deux de ses anciens joueurs de Manchester United, Luke Shaw et Marcus Rashford.

“Je pense que Gareth Southgate a un grand potentiel entre ses mains”, a-t-il déclaré.

« J’irais avec Dean Henderson dans le but.

« Je suis un fan d’Henderson. Quand j’étais à United, il était enfant, et je raconte cette histoire parce qu’elle montre sa nature.

« Il est venu à mon bureau pour demander un prêt, il est allé à Shrewsbury, mais ce gamin m’a alors dit : ‘Quand je reviendrai, je veux être le numéro un’. Nous nous sommes regardés parce que nous avions (David) De Gea et ce gamin n’a jamais joué un seul match, mais il a eu un développement incroyable.

« Les prêts ont tous été très fructueux. La façon dont United les a organisés, je pense que United a été formidable pour lui et il l’a fait pour lui-même. Il a cette arrogance en lui, cette confiance et cette conviction dont je pense qu’un gardien de but anglais a besoin.

GETTY

Henderson est soutenu pour commencer devant Jordan Pickford pour l’Angleterre

« Sans Harry Maguire, j’irais John Stones et Tyrone Mings comme défenseurs centraux.

«Conor Coady est clairement un trois défenseurs, défenseur. Le gamin de Brighton (Ben White) est un bon joueur mais il vient d’arriver donc ça n’a aucun sens d’y entrer directement.

«Mings a de bonnes qualités de leader, il est agressif, une bonne personnalité. Stones est très rapide pour gérer l’espace.

«Les arrières droits, vous pouvez lancer une pièce, mais je dirais Kyle Walker parce que vous avez besoin de rythme et d’un peu d’expérience, un gars plus âgé, il ferme l’espace à l’intérieur peut-être mieux que Reece James et Kieran Trippper.

« À l’arrière gauche, j’irais avec Chilwell. Je n’y penserais pas à deux fois. J’irais avec Chilwell.

“Je sais qu’il joue normalement avec Chelsea dans un cinq, mais il est intelligent, il couvre très bien l’espace et les diagonales à l’intérieur, il est dangereux en attaque, il est bon dans les airs et bon sur coups de pied arrêtés, il peut bien défendre le possible longue accumulation de la Croatie sur la première phase.

Sur Luke Shaw, il a déclaré : « Il a fait une bonne saison et clairement une évolution en termes d’émotion, de professionnalisme. Mais Chilwell a quelque chose de plus, surtout avec le ballon, comme il le pense. Il est très calme sous pression. J’aime beaucoup Chilwell.

GETTY

Mourinho avait une relation difficile avec Shaw à Man United

“Pour jouer avec Declan Rice, Jude Bellingham serait parfait mais peut-être que ce premier match jouera Kalvin Phillips avec Rice.

“J’aurais des doutes ici parce que Bellingham est le joueur parfait pour jouer en tant que deuxième milieu de terrain avec un gars comme Rice.

“Harry Kane est intouchable, Jack Grealish est intouchable et la meilleure position pour Grealish vient de la gauche. Pour moi, Marcus Rashford ne peut jouer que là-bas. Quand il joue à droite, il est complètement perdu.

« Il est dynamique mais à droite totalement cassé. Il est très bon sur les espaces offensifs gauches. Mais Grealish, pour moi, est formidable et ce qu’il crée et sa personnalité – “donnez-moi le ballon” – il me rappelle un peu Luis Figo.

GETTY

Mourinho est un grand fan de la star d’Aston Villa Grealish

« Je n’aime pas faire de comparaisons, surtout avec un vainqueur du Ballon d’Or, mais Grealish me rappelle mon Figo.

“Figo, je l’ai eu à différentes périodes de ma carrière mais je l’ai eu lors de sa dernière saison en tant que joueur à l’Inter Milan et même lors de sa dernière saison, il s’est dit ‘donnez-moi le ballon et je résoudrai les problèmes pour vous’ .

“La façon dont Grealish récupère le ballon et attaque les gens, commet des fautes, obtient des pénalités, il est très puissant, je l’aime beaucoup.”

«Je dirais donc Grealish à gauche, Mason Mount comme numéro dix et parce que j’aime que les ailiers entrent à l’intérieur, je jouerais Phil Foden à droite.

«Je jouerais Foden, Mount et Grealish, c’est pourquoi je dis Phillips et Rice (derrière eux). Mount a un cerveau de football incroyable.

L’équipe que José choisirait pour débuter l’Euro

