Anglo American promeut Duncan Wanblad pour succéder à son PDG de longue date

Le logo d’Anglo American est visible sur une veste d’un employé de la mine de cuivre de Los Bronces, à la périphérie de Santiago, Chili

Anglo American Plc (AAL.L) a nommé mercredi l’initié Duncan Wanblad comme son nouveau directeur général, dans une décision largement attendue qui verra l’actuel patron Mark Cutifani, qui a dirigé le mineur pendant près d’une décennie, partir en avril.

Wanblad, un Sud-Africain de 54 ans, est devenu l’un des principaux candidats internes pour succéder à Cutifani en 2019, lorsqu’il a été nommé directeur de la stratégie et du développement commercial du groupe après avoir occupé le double rôle de chef d’entreprise métaux de base et de directeur du développement commercial. depuis 2013.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré qu’ils ne s’attendaient à aucun changement stratégique important sous Wanblad, qui fera probablement évoluer la feuille de route établie par Cutifani ou similaire.

Wanblad devra tenir la promesse de son prédécesseur de rendre Anglo American neutre en carbone d’ici 2040.

Le secteur minier a subi la pression de militants écologistes et d’actionnaires exigeant qu’il réduise les émissions tout en produisant des métaux essentiels à une économie à faible émission de carbone.

D’autres grands mineurs cotés à Londres, dont Rio Tinto (RIO.L), (RIO.AX) et Glencore (GLEN.L) ont récemment subi un changement de direction qui verra la rémunération de nouveaux patrons liée au durcissement des normes environnementales, sociales et de gouvernance. .

Cutifani prendra sa retraite lors de l’assemblée générale annuelle de l’entreprise, prévue le 19 avril 2022, et Wanblad reprendra les rênes de l’homme de 63 ans à la même date, a déclaré Anglo American.

Cutifani a remporté des éloges pour sa gestion depuis sa prise de fonction en 2013. Il a résisté aux appels des investisseurs à vendre près de la moitié de ses actifs afin de réduire un lourd endettement après que la chute des prix des matières premières de 2015-2016 a lourdement pesé sur l’action, ce qui a été payant pour lui lorsque les prix des métaux ont recommencé à augmenter.

Les actions du mineur coté au FTSE 100 ont gagné plus de 66% en valeur depuis que Cutifani a pris le contrôle en avril 2013. Elles ont augmenté de près de 3% mercredi, conformément à l’indice minier plus large (.FTNMX551020).

L’entreprise a passé plus de deux ans à chercher le successeur de Cutifani.

« Ayant commencé ma carrière sous terre en tant qu’ingénieur junior, je n’ai jamais perdu de vue ce qu’il faut pour produire les métaux et les minéraux qui sont de plus en plus vitaux pour soutenir notre vie sur cette planète », a déclaré Wanblad dans un communiqué.

Anglo, propriétaire du producteur de diamants De Beers, extrait des millions de tonnes de minerai de cuivre, de platine, de nickel et de fer chaque année.

Les analystes s’attendent à en savoir plus sur la stratégie lors d’une journée des investisseurs en décembre.

Le salaire de base de Wanblad sera de 1,3 million de livres (1,77 million de dollars) par an plus des incitations variables, y compris un bonus pouvant aller jusqu’à 210%, a déclaré Anglo.