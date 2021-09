” Angoissé par les événements des 5 derniers mois “: ce qu’Amarinder Singh a écrit dans une lettre à Sonia Gandhi alors qu’il démissionnait du Punjab CM

in

Amarinder Singh, l’un des puissants satrapes du parti, a démissionné de son poste de ministre en chef après avoir parlé à Sonia Gandhi à moins de cinq mois des élections à l’Assemblée.

Alors qu’il démissionnait de ses fonctions de ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh a écrit samedi une lettre à la présidente du parti, Sonia Gandhi, dans laquelle il exprimait son angoisse face aux “événements politiques des cinq derniers mois environ”, a déclaré son bureau aujourd’hui.

Le capitaine Amarinder Singh a écrit samedi au président du Congrès pour exprimer son angoisse face aux événements politiques des 5 derniers mois environ, qui, selon lui, n’étaient clairement “pas basés sur une pleine compréhension des impératifs nationaux du Pendjab et de ses principales préoccupations”, a déclaré son bureau.

Singh, l’un des puissants satrapes du parti, a démissionné de son poste de ministre en chef après avoir parlé à Sonia Gandhi à moins de cinq mois des élections à l’Assemblée, affirmant qu’il se sentait “humilié”. On pense que Gandhi a demandé à Singh de se retirer plutôt que d’être humilié de cette manière.

Le leader de longue date du Congrès a même laissé entendre qu’il quitterait le parti, s’adressant aux journalistes samedi. « Je me sens humilié. Je suis en politique depuis 52 ans. Je parlerai à mes partisans, puis je déciderai de mon avenir en politique », a déclaré le capitaine Amarinder.

Les retombées sont le résultat de l’impasse de plusieurs mois entre Singh et le chef de l’État partie Navjot Singh Sidhu, qui a dénoncé la manière dont Singh gère le gouvernement.

