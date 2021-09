“Angry Bottas a finalement montré le feu, et à quelle vitesse il peut être”

in

Conduisant avec un « soupçon de colère », Damon Hill pense que Valtteri Bottas a finalement montré le « feu » que nous attendions tous de lui lors du week-end du GP d’Italie.

Même Mercedes, dit-il, a estimé que c’était le « meilleur week-end » du Finlandais avec l’équipe.

En route pour Monza pour le premier week-end de course après que Mercedes a annoncé que 2021 serait sa dernière course de l’année pour l’équipe de Brackley, Bottas a eu un week-end presque parfait.

Cela aurait probablement été parfait s’il n’y avait pas eu une pénalité moteur qui l’a fait chuter au fond de la grille.

Le Finlandais a été le plus rapide lors des qualifications de vendredi soir et a pris la pole position lors des qualifications de sprint de samedi. Parti du fond de la grille, il s’est frayé un chemin jusqu’à la troisième place.

Cela aurait pu être plus élevé s’il avait pu dépasser Sergio Perez, mais à ce stade de la course, il lui restait tous «deux tours» de caoutchouc.

Hill pense qu’un peu de «colère» a finalement donné aux fans de Formule 1 un aperçu des Bottas que nous voulions tous voir.

Le plus rapide le vendredi 🚀

D’abord samedi 🥇

Formidable dimanche 💪 #ItalianGP 🇮🇹 @ValtteriBottas pic.twitter.com/zRwp3PQlNH – Formule 1 (@F1) 13 septembre 2021

“J’ai manqué de caoutchouc”, a déclaré Hill sur le podcast F1 Nation pour expliquer pourquoi Bottas s’est retrouvé coincé derrière Perez.

« Je pensais qu’il était brillant sur le pneu dur, qu’il avait vraiment bien progressé, puis qu’il était rapide au début sur le moyen, puis juste… il a dit qu’il me restait environ deux tours de gomme et que je ne pouvais tout simplement pas dépasser Perez, puis c’était fini pour moi, a-t-il dit.

«Je lui ai dit après coup avez-vous déjà terminé 19e à troisième et il a dit non, pas dans ma carrière, donc c’est une première pour moi.

“Louange à Bottas aussi, il était en feu tout le week-end.

« Un brillant, comment j’appelle ça, un tour de pole vendredi pour commencer la course de sprint à l’avant, puis s’est enfui avec la course de sprint. Il a été brillant dans la course de sprint.

« Même Andy Shovlin, leur ingénieur en chef, a déclaré que c’était le meilleur week-end de Bottas en 2021 jusqu’à présent, mais aussi l’un de ses meilleurs week-ends pour Mercedes. Vraiment, vraiment fort.

«Je pensais qu’il y avait un soupçon de colère dans sa conduite lorsqu’il était sorti lors des premières manches des qualifications, il était vraiment sur le coup, soulevant du gravier. Il a dit qu’il l’avait dépassé et qu’il avait fait une erreur, mais c’était le feu que je pense que nous voulions voir de Valtteri.

«Et une fois qu’il a allumé son feu, il a montré à quel point il était rapide. Mais tout a été éclipsé parce qu’il a dû aller à l’arrière, puis il est passé de l’arrière à l’avant, et personne ne l’a vraiment remarqué parce qu’il y avait tellement d’autres drames.

Verdict de la planète F1