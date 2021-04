L’ancien président Donald Trump a critiqué le président Joe Biden dans une déclaration écrite mercredi, affirmant que les projets de Biden de revitaliser l’infrastructure du pays sont une «attaque contre le rêve américain», selon Raw Story.

Il ne s’agit peut-être que d’une faible tentative de Trump de retrouver sa pertinence, mais il attaque Biden pour quelque chose qu’il a lui-même promis de faire en tant que président, mais a finalement échoué.

«Le plan radical de Joe Biden pour mettre en œuvre la plus grande hausse des impôts de l’histoire américaine est un cadeau massif à la Chine et à de nombreux autres pays, qui enverra des milliers d’usines, des millions d’emplois et des billions de dollars à ces nations compétitives», a écrit l’ex -Président. «Le plan Biden écrasera les travailleurs américains et décimera la fabrication américaine, tout en accordant des privilèges fiscaux spéciaux aux sous-traitants, aux multinationales étrangères et géantes.»

Savez-vous ce qui a écrasé les travailleurs américains? L’échec de Trump à faire quoi que ce soit d’efficace pour empêcher les gens de perdre leur emploi, leur maison et leur vie pendant que la pandémie faisait rage. Mais je suppose que quelque chose comme ça n’est pas sur le radar de Trump.

Et lorsqu’il se présentait à la présidence en 2016, Trump a promis de mettre en œuvre de vastes programmes d’infrastructure. A-t-il fait ça? Non. Il a échoué à cela, tout comme il n’a pas réussi à construire ce mur infâme et n’a pas réussi à améliorer la pandémie.

En effet, le plan d’infrastructure de Biden est ambitieux et complète le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars qui a été promulgué plus tôt ce mois-ci. Ce plan vise à ressusciter l’économie en difficulté des cendres de la pandémie.

Déclaration de Donald J.Trump, 45e président des États-Unis d’Amérique: pic.twitter.com/VneolJNk7l – RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) 31 mars 2021

Lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier, Biden s’est engagé à adopter un deuxième projet de loi visant à améliorer l’infrastructure du pays et à créer des emplois et il a été rapporté que la mesure serait probablement divisée en deux propositions coûtant un total de 3 billions de dollars.

«Nous utiliserons l’argent des contribuables pour reconstruire l’Amérique», a déclaré Biden dans un discours de janvier annonçant les deux plans. «Nous achèterons des produits américains, soutenant des millions d’emplois manufacturiers américains, renforçant notre compétitivité dans un monde de plus en plus compétitif.»

Mais Trump n’était pas d’humeur à célébrer et il s’est plaint des augmentations d’impôts proposées sur les riches pour payer le programme d’infrastructure, affirmant qu’il «s’agit d’une stratégie de reddition économique totale».

«L’attaque cruelle et impitoyable de Joe Biden contre le rêve américain ne doit jamais être autorisée à devenir une loi fédérale», a-t-il écrit. «Tout comme notre frontière sud est passée du meilleur au pire et est maintenant en ruine, notre économie sera détruite!»

La seule chose que Trump ne dit pas, et que CBS News vous fera savoir, c’est que Trump est le premier président (depuis Herbert Hoover) à quitter le pays avec moins d’emplois qu’il n’y en avait lorsqu’il est entré.

Mais ce n’est pas tout, selon CBS News:

«Les économistes disent que l’héritage économique de Trump sera défini par son échec à la direction pendant la pandémie COVID-19 qui a exacerbé le ralentissement financier, les politiques nationales qui ont largement profité aux riches et les politiques commerciales internationales qui nuisent à l’industrie américaine tout en s’aliénant simultanément les alliés.

De toute évidence, Trump n’a pas de place pour parler ici. En ce qui concerne les riches imposés, je dis qu’il est temps de recommencer à faire exactement cela. Ils ont rarement tiré leur poids et cela doit changer parce que trop d’autres Américains se sont cassés sous la pression.

Je ne publie pas la déclaration de Trump ici parce que je ne souffre pas volontiers des imbéciles, mais si vous souhaitez la lire, vous la trouverez ici.