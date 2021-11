Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a vivement critiqué les commissaires pour n’avoir pas enquêté sur un incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Sao Paulo. quatre au tour 48 était un exemple de la façon dont « tout le week-end s’est déroulé contre nous ».

Hamilton avait déjà subi un sérieux revers lorsqu’il a été exclu des qualifications après que son aileron arrière ait échoué à un test de son système de réduction de traînée. Wolff a insisté sur le fait que l’aile n’a échoué au test que parce qu’elle était endommagée.

Le sentiment de l’équipe que les choses allaient contre eux « a vraiment culminé avec la décision prise dans la course », a déclaré Wolff. Verstappen a raté le virage quatre alors que Hamilton tentait de le dépasser par l’extérieur. Le pilote Mercedes a atteint le virage devant, mais est sorti de la piste avec son rival et a émergé derrière.

Les stewards ont noté l’incident mais ont décidé de ne pas enquêter. Wolff a déclaré que la manœuvre méritait clairement une pénalité.

« C’était une défense vraiment solide pour Max, absolument un pouce au-dessus de la limite », a-t-il déclaré. « Mais il avait besoin de faire ça pour défendre et Lewis a réussi encore plus brillamment en évitant le contact et en terminant la course de cette façon.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Mais c’était juste au-dessus de la ligne, cela aurait dû être une pénalité de cinq secondes au moins, Max le savait probablement, mais le simple fait de le brosser sous le tapis n’est que la pointe de l’iceberg. Je veux dire, c’est risible.

Wolff a déclaré que son objection à l’incident n’était pas qu’il impliquait une course difficile, mais que la décision de ne pas l’examiner était incompatible avec les précédents passés.

« Quoi qu’il y ait dans les notes du réalisateur, nous allons l’accepter », a-t-il déclaré. «Je suis également d’accord si les notes du réalisateur sont déchiquetées et que nous courons dur comme nous l’avons fait aujourd’hui, très bien.

« Mais si les notes des réalisateurs disent que vous ne pouvez pousser personne hors de la piste au Mexique et que cela est évidemment valable ici aussi et que vous êtes en fait poussé hors de la piste, ce n’est tout simplement pas très cohérent, de l’appeler ainsi. «

Une partie de l’échange de Wolff avec le directeur de course de la FIA Michael Masi a été diffusée lors de la couverture télévisée de la course.

« Ma discussion avec le directeur de course n’a pas été diffusée, mais ma réaction l’a été », a-t-il déclaré. « Et nous sommes clairs que nous en discuterons à huis clos. »

Le directeur de l’équipe Mercedes s’est engagé à adopter une position plus dure à l’avenir. «Nous avons eu beaucoup, beaucoup de coups au visage ce week-end avec des décisions qui auraient pu basculer d’un côté ou de l’autre, contre nous ou pour nous. Mais quand toutes les décisions tournent contre toi, c’est juste quelque chose qui me met en colère.

«Je vais défendre mon équipe, mes pilotes à ce qui vient. J’ai toujours été très diplomate dans la façon dont j’ai discuté des choses, mais la diplomatie a pris fin aujourd’hui.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :