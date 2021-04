Anguiano et Logroñés B ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

04/04/2021 à 23:27 CEST

Le début de la deuxième phase de la troisième division s’est terminé par un nul nul entre les Anguais et le Logroñés B dans le duel organisé ce dimanche dans le Île Anguiano. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes restent respectivement en troisième et sixième position.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié, le Anguais et le Logroñés B ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Le technicien de la Anguais, Adrián Gallego, a donné accès au champ à Iñigo et Duce remplacer Nacho Elijah et Arbalétrier, tandis que du côté du Logroñés B, Josean Garcia remplacé La peine, Aitor Añibarro et la mûre pour Bertino, Konan et Ruiz.

L’arbitre a donné un carton jaune à William, Arbalétrier, Hector, Moha, Joto, Medrano et Guillermo Cabrera par l’équipe locale déjà Victor Pradas, Ochoa et Juanjo par l’équipe de Logroño.

Pour le moment, le Anguais et le Logroñés B chacun a réussi à ajouter un point à ses cases après le début de la deuxième phase de la troisième division.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Anguais jouera son match contre lui Course de la Rioja à domicile. Pour sa part, Logroñés B jouera dans son stade son match contre lui Alfaro.

Fiche techniqueAnguiano:Pinillos, Álvaro Garcia, Urrecho, Guillermo, Nacho Elías (Iñigo, min 60), Ballestero (Duce, min 74), Medrano, Guillermo Cabrera, Joto, Héctor et MohaLogroñés B:Victor Pradas, Sergio, Ochoa, Victor, Marauri, Dulce, Ruiz (Mora, min 81), Juanjo, Antonio Jesus, Konan (Aitor Añibarro, min 71) et Bertino (Lapeña, min 71)Stade:Île AnguianoButs:0-0