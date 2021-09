Angus T. Jones est méconnaissable: voir les enfants stars, hier et aujourd’hui

Angus T. Jones

L’acteur est devenu célèbre en jouant Charlie Sheenle neveu du personnage de la sitcom des années 2000 Two and a Half Men. En 2012, une vidéo de Jones saccageant la comédie, la qualifiant de « saleté », a fait surface en ligne. Les images provenaient d’un témoignage religieux de 15 minutes pour Forerunner Chronicles, un ministère adventiste du septième jour basé en Alabama.

“Si vous regardez Deux hommes et demi”, dit l’acteur dans la vidéo, “s’il vous plaît arrêtez de regarder Deux hommes et demi.”

Jones a ensuite publié une déclaration disant: “Je m’excuse si mes remarques reflètent mon indifférence et mon manque de respect envers mes collègues et un manque d’appréciation de l’opportunité extraordinaire dont j’ai été béni. Je n’ai jamais eu l’intention de le faire.”

L’acteur a rapidement quitté la série, mais est revenu pour la finale de la série en 2015.

En 2014, Jones, qui a gagné 350 000 $ par épisode au cours de sa dernière saison en tant qu’acteur à temps plein de Two and a Half Men, a déclaré à la chaîne de télévision de Houston KHOU que l’émission « faisait la lumière sur des sujets de notre monde qui sont vraiment des problèmes pour beaucoup de gens, et j’étais un hypocrite payé parce que je n’étais pas d’accord avec ça, mais je le faisais quand même. »

Le dernier rôle à l’écran de Jones est venu en 2016, le Louis CKMini-série comique d’Horace & Pete.

Jones a ensuite fréquenté l’Université du Colorado à Boulder, vivant ce qu’il a appelé une “existence normale”, a-t-il déclaré à People en 2016. où j’en suis”, a-t-il ajouté. “Je n’ai plus l’impression que chaque pas que je fais est sur une mine terrestre.”

Toujours en 2016, Jones a participé au lancement de la société de production multimédia et événementielle Tonight avec Peignes Sean “Diddy”‘ ils sont Justin. Cette année-là, Jones a réfléchi à son expérience d’acteur dans une interview avec Billboard.

“L’équipe avec laquelle j’ai travaillé sur Deux hommes et demi était la meilleure”, a-t-il déclaré. “En vieillissant et en commençant à regarder en arrière et à entendre parler de certains de mes amis qui jouent le rôle d’acteur et de différentes choses qui se passent ici et là, je comprends maintenant parfaitement ce que les gens voulaient dire quand ils m’ont dit que Two and a Half Men était l’un des meilleurs emplois de tous les temps, sinon le meilleur de tous les temps. »