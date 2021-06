Angus Young d’Ac/Dc était “totalement captivé” lorsqu’il a entendu pour la première fois “Purple Haze” de Jimi Hendrix

Dans une récente interview avec l’Allemagne Guitare magazine, AC DC guitariste Jeune veau a parlé de ses premières influences musicales. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pouvais jouer un peu de la guitare, mais je me suis vraiment concentré sur ça vers l’âge de 12 ans jusqu’à mon adolescence, j’ai commencé à m’y concentrer davantage. Et vers 13 ans environ. [or] 14, c’est quand Jimi Hendrix apparut à l’horizon. Et quand j’ai entendu la chanson pour la première fois ‘Purple Haze’, j’étais totalement captivé : ‘Comment fait-il ça ?’ J’étais tellement impressionné par ça. Plus, Malcolm, mon frère, il y avait quelques spectacles que nous avions aussi vus. Nous étions partis, tous les deux ensemble, et nous avions vu des gens comme le groupe LES OISEAUX; ils étaient venus en Australie. Et à l’époque, la programmation venait de changer. Je pense qu’à l’origine ils avaient Jeff Beck. Mais ensuite, plus tard, quand nous les avons vus, ils n’avaient pas Jeff Beck; ils avaient jimmy Page à la guitare. Donc c’était bien, parce qu’à cette époque, ce genre de son, surtout pour la guitare, ça vous sautait aux yeux, le son de ça. Donc c’était vraiment bien. Mais alors quand le long est venu Hendrix, vous avez en quelque sorte dit ‘Woah! C’est un autre niveau à la guitare.’ J’étais donc très fan de ça.”

Il a poursuivi: “Je n’étais pas vraiment un bon sélecteur de notes. Les gens, ils pouvaient entendre une chanson et juste prendre les notes. J’avais l’habitude de dire à Malcolm, ‘Tu prends les notes et tu me montres.’ [Laughs] Alors il ferait ça. Il sélectionnait toutes les notes de tout ce que je voulais savoir, puis il me montrait simplement, et ensuite je le jouais comme il me l’a montré… Mais j’avais une multitude de styles. Des autres membres de la famille qui ont joué, vous récupérez un peu de Chuck Berry, vous prenez un peu de blues, et quelques airs folkloriques. J’avais donc un peu de variété de trucs différents – même quelques trucs de jazz traditionnel au début. Ma sœur, elle me proposait toujours des disques différents et des trucs, parce qu’elle savait que nous étions intéressés à faire des trucs. Ce n’était pas tellement de la guitare. J’ai entendu Louis Armstrong jouer de la trompette, faire un solo, et je disais « J’aime les notes » et j’apprenais les notes… Donc j’avais pas mal de variété. Quand je regarde tous les joueurs que j’admire, il y a beaucoup de joueurs. Vous pouvez aller de A à Z, il y a beaucoup de joueurs.”

AC DCle dernier album de “Mise sous tension”, est sorti en novembre. Les caractéristiques du LP AC DCla gamme actuelle de Brian Johnson (voix), Phil Rudd (tambours), Falaise Williams (basse), Jeune veau (guitare) et Stevie Jeune (guitare). Il a été enregistré sur une période de six semaines en août et septembre 2018 à Entrepôt Studios à Vancouver avec le producteur Brendan O’Brien, qui a également travaillé en 2008 “Glace noir” et 2014 “Rocher Ou Buste”.

“Mise sous tension” a atterri à la première place dans 18 pays, y compris aux États-Unis, où il s’est vendu à plus de 117 000 exemplaires la première semaine. “Mise sous tension” marqué AC DCsixième album n°1 en Australie où le groupe est le seul groupe australien de l’histoire à avoir eu un album n°1 sur cinq décennies : “De retour en noir” (années 1980), “Ballbreaker Live” (années 1990), “Glace noir” (années 2000), “Rocher Ou Buste” (années 2010) et “Mise sous tension” (années 2020).

