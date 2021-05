Angus Young n’a jamais douté de la capacité d’Ac/Dc à continuer

AC DC guitariste Jeune veau récemment parlé à BBC Radio Scotland’s Billy Sloan à propos de l’album de retour tant attendu du groupe, “Mise sous tension”, qui est arrivé en novembre dernier. La suite de 2014 “Rocher Ou Buste” fonctionnalités AC DCla programmation réunie de Brian Johnson (voix), Phil Rudd (tambours), Falaise Williams (basse), Angus (guitare) et Stevie Jeune (guitare). Johnson et Williams tous deux sont partis en 2016 pour des raisons de santé ; et Rudd a été mis à l’écart en 2015 avec divers problèmes juridiques.

On lui a demandé s’il avait déjà pensé AC DC était arrivé à la fin, surtout quand il ressemblait à Johnson, Williams et Rudd ne revenaient pas dans le groupe, Angus répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non, je ne l’ai jamais fait, parce que j’ai toujours su qu’il y aurait quelque chose à voir avec AC DC. Pour ma part, je suis là depuis le début, et j’ai toujours su qu’il y aurait quelque chose, que ce soit – même pour votre contrat d’enregistrement, rassembler des morceaux ou d’autres morceaux que vous pourriez avoir envie de sortir, ou des trucs en direct, ou même des images ou un film[ed performances] et d’autres choses. Alors j’ai toujours su qu’il y aurait quelque chose à voir avec AC DC. Mais en tant que groupe, jouant en live et en studio, je peux dire que c’était un peu inconnu, mais je n’ai jamais vraiment pensé que [not being able to tour or record new music as AC/DC] serait une fin. Parce que j’ai toujours pensé que même si ça s’arrêtait, quelqu’un doit toujours être capable de porter les morceaux. Ils vont se tourner vers quelqu’un pour ramasser les morceaux de la façon dont il va être pris en charge.”

Angus a également parlé de la décision de AC DC de continuer à tourner et à enregistrer après le décès de son frère, le guitariste rythmique fondateur du groupe Malcolm Jeune. Malcolm est décédé en 2017 après que la démence l’avait forcé à prendre sa retraite AC DC. Il souffrait également d’autres problèmes de santé.

“C’était [Malcolm‘s] toute une façon de faire les choses. Il a toujours dit que vous labourez, vous continuez, ” Angus mentionné. “Quand il est tombé malade pour la première fois, il a eu beaucoup d’aide [on AC/DC‘s] visiter [in support of the] ‘Glace noir’ [album] – il prenait des médicaments, l’aidant à traverser ça. Mais il était toujours cohérent et tout. Il déposait même [new song] idées alors aussi. Chaque fois que j’étais avec lui, il disait toujours: «Nous continuons aussi longtemps que je peux le faire». Je lui ai toujours pris ça. Et même quand il était à l’hôpital et des trucs avec des opérations, il était le même – il disait: ‘Je veux être ici. Je veux être avec toi.’ Comme il l’a dit, ‘Gardez la tête baissée et continuez [playing].'”

Les légendaires hard rockers ont reporté les dix dernières dates de leur tournée nord-américaine en 2016 après que les médecins eurent dit Johnson il risquait une perte totale d’audition s’il n’arrêtait pas immédiatement ses tournées. Il a finalement été remplacé sur la route par GUNS N’ ROSES chanteur Axl Rose.

Johnson a finalement trouvé un spécialiste prêt à essayer un traitement expérimental sur lui et il a passé trois ans à trouver une solution.

Rudd a été évincé de AC DC lorsqu’il a été condamné à huit mois de détention à domicile par un tribunal néo-zélandais en 2015 après avoir plaidé coupable à des accusations de menace de mort et de possession de drogue.

Rudd, qui est apparu sur la plupart des AC DC‘s studio LPs, en tournée à l’appui de ses débuts solo en 2014, “Travail de tête”. C’est la sortie de cet album qui a indirectement conduit à Rudd, le batteur étant prétendument tellement en colère contre un assistant personnel pour la façon dont le disque a été promu qu’il a menacé de faire tuer l’homme et sa fille.

Williams a récemment révélé qu’un « terrible » accès de vertige avait contribué à sa retraite en 2016. Il a également admis le retour des deux Johnson et Rudd l’a convaincu de revenir dans le groupe.

“Mise sous tension” a été enregistré sur une période de six semaines en août et septembre 2018 à Entrepôt Studios à Vancouver avec le producteur Brendan O’Brien, qui a également travaillé sur “Glace noir” et “Rocher Ou Buste”.



