Anhelina Kalinina a battu Marina Melnikova au tour de qualification à Roland-Garros

24/05/2021

Le 25/05/2021 à 07:45 CEST

L’ukrainien Anhelina Kalinina, numéro 139 de la WTA, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification précédent de Roland-Garros par 7-5 et 6-1 en une heure et vingt-neuf minutes au joueur de tennis russe Marina Melnikova, numéro 185 de la WTA. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à Roland-Garros.

La joueuse russe a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, tandis que la joueuse ukrainienne, quant à elle, l’a fait 7 fois. De même, Kalinina a réalisé un premier service de 74% et a commis une double faute, réussissant à remporter 56% des points de service, alors que l’efficacité de sa rivale était de 66%, elle a commis 5 doubles fautes et a réalisé 42% de points au service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) comprend une phase de qualification où les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus grand nombre de points possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Dans cette étape spécifique, un total de 128 joueurs s’affrontent. De plus, il est célébré du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.