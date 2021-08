Anhelina Kalinina parvient à se qualifier pour la 30e de finale de l’US Open

in

30/08/2021 à 19h30 CEST

Anhélina Kalinina, ukrainienne, numéro 76 de la WTA, remportée par 4-6, 6-1 et 6-1 en une heure et cinquante-trois minutes au joueur de tennis égyptien shérif mayar, numéro 96 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

L’Egyptienne a réussi à casser le service de sa rivale 3 fois, tandis que Kalinina, de son côté, l’a réussi 7 fois. De plus, la joueuse ukrainienne a eu une efficacité de 67% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a obtenu 66% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 71%, a commis une double faute et a réussi à remporter les 49% de points de services.

En 30e de finale, Kalinina affrontera le vainqueur du match entre l’Allemande Angélique Kerber et le joueur de tennis ukrainien Dayana Yastremska.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent à cette compétition, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et ceux qui sont invités.