Anil Deshmukh, chef du PCN et ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, arrêté par la Direction de l’application des lois dans une affaire de « racket d’extorsion »

Deshmukh avait démissionné en avril après avoir été retenu par la CBI et sous la pression de l’opposition.

La Direction de l’exécution a arrêté le chef du NCP et ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, hier soir, après plus de 12 heures d’interrogatoire dans une affaire présumée de blanchiment d’argent liée à un racket d’extorsion impliquant l’établissement de la police d’État. L’ED a déclaré que Deshmukh avait été arrêté en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). L’ED a affirmé que Deshmukh avait tenté d’échapper aux questions lors de l’interrogatoire menant à son arrestation. L’ED demandera sa garde après l’avoir produit devant un tribunal local aujourd’hui.

Deshmukh s’était rendu au bureau de l’urgence pour un interrogatoire vers 11 h 40 hier. Deshmukh a comparu devant l’agence après que la Haute Cour de Bombay a refusé la semaine dernière d’annuler les convocations de l’ED contre lui. Deshmukh avait sauté au moins cinq avis d’urgence auparavant. L’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, et maintenant l’inspecteur suspendu Sachin Vaze, avaient fait des allégations de corruption d’au moins 100 crores de roupies contre Deshmukh, qui était alors ministre de l’Intérieur du Maharashtra. Suite aux allégations, l’affaire de blanchiment d’argent contre Deshmukh et d’autres a été établie et le CBI l’a condamné dans l’affaire de corruption.

Deshmukh avait démissionné en avril après avoir été retenu par la CBI et sous la pression de l’opposition. Il avait nié tout acte répréhensible. Il a également été grillé sur un certain nombre de sujets dont les révélations faites par Vaze. Avant de se rendre au bureau de l’ED, Deshmukh a publié un message vidéo disant qu’il déposait lui-même devant l’agence après la commande de Bombay HC la semaine dernière.

La Haute Cour de Bombay avait déclaré dans son ordonnance que si Deshmukh appréhendait son arrestation par l’ED ou la CBI, il avait le droit à la disposition de tout autre citoyen ou justiciable de s’adresser au tribunal approprié pour demander protection. L’ED avait également attaché des actifs d’une valeur de 4,20 crores de roupies qui étaient déclarés être «la propriété bénéficiaire» de Deshmukh. Il a affirmé que l’enquête avait révélé que «Deshmukh, tout en agissant en tant que ministre de l’Intérieur du Maharashtra, avec une intention malhonnête, a reçu une gratification illégale d’environ Rs 4,70 crore en espèces de divers propriétaires de bars d’orchestre, par l’intermédiaire (suspendu) de Sachin Waze, alors inspecteur de police adjoint de Police de Bombay.

