Anil Deshmukh démissionne de son poste de ministre de l’Intérieur du Maharashtra

Le ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh

Anil Deshmukh a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur du Maharashtra. Deshmukh a décidé de se retirer lors d’une réunion avec le chef du PCN Sharad Pawar, le vice-ministre en chef Ajit Pawar et Supriya Sule. Cela survient quelques heures seulement après que la Haute Cour de Bombay a ordonné une enquête CBI sur les allégations de l’ancien commissaire de police de Mumbai contre Anil Deshmukh. Aujourd’hui, le tribunal a observé qu’une enquête équitable n’était pas probable tant qu’Anil Deshmukh était le ministre de l’Intérieur de l’État.

Plus tôt dans la journée, la Haute Cour de Bombay a ordonné une enquête du CBI sur les allégations formulées par l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, contre Anil Deshmukh. Le tribunal a ordonné à l’agence centrale d’enquête d’ouvrir une enquête préliminaire dans les 15 jours. L’ordonnance du tribunal est venue sur une pétition du Dr Jaishri Patil. Tout en entendant le plaidoyer concernant les allégations de l’ancien commissaire de police de Mumbai, la Haute Cour de Bombay a déclaré qu’Anil Deshmukh était le ministre de l’Intérieur et qu’une enquête impartiale de la police, qui rend compte au ministre de l’Intérieur, était improbable.

