ANIL sera le véhicule d’Adani Group pour les nouvelles activités énergétiques

Le conglomérat de logistique à l’énergie du milliardaire Gautam Adani a créé une nouvelle filiale, ANIL pour entreprendre des projets d’hydrogène vert, la production d’électricité à faible émission de carbone et la fabrication d’éoliennes, de modules solaires et de batteries alors qu’il cherche à devenir la plus grande entreprise d’énergie renouvelable au monde et produire l’hydrogène le moins cher.

Adani avait déclaré en novembre de l’année dernière que son groupe investirait 70 milliards de dollars dans le nouvel espace énergétique de la prochaine décennie.

Et maintenant, la société a incorporé une filiale en propriété exclusive, Adani New Industries Ltd (ANIL), a déclaré son produit phare Adani Enterprises Ltd dans un dossier réglementaire.

ANIL entreprendra des activités de développement et d’exploitation de projets pour la synthèse de carburants et de produits chimiques à faible teneur en carbone, la production d’électricité à faible émission de carbone et la fabrication de composants/matériaux clés pour des projets comprenant la production d’hydrogène vert, les produits en aval connexes, la production d’électricité, la fabrication d’énergie éolienne. turbines, dit-il.

L’ANIL fabriquera également des modules solaires, des batteries, des électrolyseurs, la fabrication en amont associée ainsi que des industries auxiliaires et entreprendra toutes les activités qui y sont associées à cet égard, a-t-il ajouté.

Les sociétés du Groupe ont déjà élaboré des plans ambitieux. Adani Green Energy Ltd (AGEL), le plus grand développeur d’énergie solaire au monde, vise 45 gigawatts de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030 et investira 20 milliards de dollars pour développer une capacité de production solaire de 2 GW par an d’ici 2022-2023.

Adani Transmission Ltd (ATL), la plus grande société indienne de transport d’électricité et de distribution au détail, cherche à augmenter la part des achats d’énergie renouvelable de 3 % actuellement à 30 % d’ici 2023 et à 70 % d’ici 2030.

S’exprimant lors d’un événement le 11 novembre 2021, le président fondateur d’Adani Group a déclaré que le groupe s’efforçait de faire des énergies renouvelables une alternative viable et abordable aux combustibles fossiles.

« D’ici 2030, nous prévoyons d’être la plus grande entreprise d’énergie renouvelable au monde sans aucune restriction – et nous avons engagé 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour y parvenir. Aucune autre entreprise n’a encore fait un pari aussi important sur le développement de son infrastructure de développement durable », avait déclaré Adani.

Adani Group est déjà le plus grand développeur d’énergie solaire au monde.

« Nous pensons donc que la combinaison de notre capacité renouvelable et de la taille de notre investissement fait de nous le leader parmi toutes les entreprises mondiales dans l’effort de produire de l’électricité verte bon marché et de l’hydrogène vert », a-t-il déclaré sans donner de détails sur les plans de production d’hydrogène. .

Adani Enterprises dans le dossier réglementaire a déclaré: « ANIL commencera ses opérations commerciales en temps voulu. »

Lors de la COP 26 à Glasgow, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que 2070 serait l’année cible de l’Inde pour atteindre zéro émission nette de carbone.

L’Inde a également annoncé une série d’autres objectifs climatiques plus ambitieux pour 2030 : augmenter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du pays à 50 % ; l’extension de la capacité installée d’énergie non fossile de 450 à 500 GW ; et réduire l’intensité carbone de l’économie de 45 %, par rapport à l’objectif précédent de 33 à 35 %.

Et envers cet Adani ainsi que l’Indien le plus riche, Mukesh Ambani ont annoncé des plans ambitieux.

Le 24 juin 2021, s’adressant aux actionnaires de Reliance Industries, Ambani a déclaré que son conglomérat pétrolier et télécom investirait 60 000 crores de roupies pour mettre en place quatre usines giga, qui « fabriqueront et intégreront pleinement tous les composants critiques du nouvel écosystème énergétique ».

Par la suite, son entreprise a réalisé une multitude d’acquisitions pour obtenir la technologie et la capacité nécessaires pour générer de l’hydrogène vert, fabriquer des modules solaires et fabriquer des batteries.

