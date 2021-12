Animal Crossing Christmas – Guide des cadeaux pour les villageois ‘Toy Day’, le sac magique de Jingle et l’ensemble New Horizons Toy Day expliqués

Image : Nintendo

Noël n’est qu’un des nombreux événements annuels célébrés dans Traversée d’animaux : nouveaux horizons, correctement marqué dans le jeu comme « Jour du jouet ».

Dans ce guide, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur l’événement Toy Day et le retour du personnage Jingle.

Animal Crossing: New Horizons: Guide de l’événement de Noël Toy Day

Horaires des événements de Noël du jour du jouet

Les festivités du Toy Day auront lieu le 24 décembre – La veille de Noël – à partir de 5 heures du matin et pendant 24 heures complètes. De la musique spéciale sur le thème de la Journée du jouet sera également entendue sur votre île – un autre indice que les vacances sont en cours.

Comment trouver Jingle

Au moment de l’événement, Jingle le renne peut être trouvé à l’extérieur des services aux résidents, accompagné de son sac de jouets et de goodies. Là, il attendra votre aide pour fabriquer papier d’emballage de fête et distribuer des cadeaux du Père Noël aux autres villageois.

Tout ce que vous pouvez faire à Noël et au jour du jouet

Ci-dessous un complet liste de toutes les activités vous pouvez participer au Toy Day. Faites défiler l’article vers le bas pour plus de détails sur chaque activité :

Trouver Tinter devant les services aux résidents le 24 décembre

Déverrouillez le Papier d’emballage de fête DIY recette de Jingle Craft 3 du Papier d’emballage de fête objets et donnez-les à Jingle Toy Day Bas à accrocher dans votre maison Obtenez Jingle’s Sac magique de cadeaux

Visitez chacun de vos voisins, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur domicile, pour leur offrir leurs cadeaux du Sac Magique Obtenez une récompense (Pile de cadeaux) de Jingle après avoir remis la majorité des cadeaux Obtenez une deuxième récompense de Jingle (Le traîneau du Père Noël) après remise de tous les présents Échange cadeaux personnels emballés avec vos voisins par la suite pour recevoir plus de variations de couleurs des articles Christmas Toy Day de Nook’s Cranny

Accrochez vos bas Toy Day chez vous le soir du 24 décembre et vérifiez-les le matin du 25 au recevoir la photo de Jingle

Comment fabriquer du papier d’emballage festif pour Jingle

Le jour du jouet, Jingle demande d’abord votre aide pour fabriquer du papier d’emballage de fête pour les cadeaux du Père Noël. Il vous présentera le recette de bricolage pour le papier d’emballage festif et demandez que vous fabriquiez 3 pièces pour lui.

Pour fabriquer chaque morceau de papier d’emballage de fête, vous aurez besoin un de chacune des différentes couleurs d’ornements, qui peut être secoué des cèdres décorés.

Après avoir fabriqué le papier d’emballage et l’avoir présenté à Jingle, il vous donnera un ensemble de Toy Day Bas, qui peut être accroché au mur de ta maison. Assurez-vous de le faire ce soir-là, afin que vous puissiez vérifiez-les le matin du 25 et recevez la photo de Jingle!

De plus, Jingle demandera votre aide pour distribuer les cadeaux du Père Noël aux habitants de l’île, après quoi il vous remettra un Sac magique, contenant des cadeaux pour chacun de vos voisins.

Offrir des cadeaux de Noël aux villageois du Père Noël avec un sac magique

Contrairement aux jeux précédents, le Toy Day in New Horizons, un cadeau sera offert à vos voisins du Magic Bag automatiquement lorsque vous leur parlerez – pas besoin de conserver une liste d’indices ou de rechercher les éléments qu’ils souhaitent.

Si le villageois a un haut niveau d’amitié avec vous, ils vous offriront parfois un cadeau en retour ! Ce sera souvent une variation de couleur différente des jouets que vous pouvez obtenir dans Nook’s Cranny (voir « Jouets festifs à vendre chez Nook’s Cranny » la liste qui suit).

Bien qu’il ne soit pas obligatoire de porter une tenue de père Noël des Able Sisters – comme dans les jeux précédents – ce faisant, vous obtiendrez de jolis réactions de vos voisins.

De plus, vous pouvez vérifier combien de cadeaux il vous reste à distribuer en cliquant sur le Sac Magique dans votre inventaire. N’oubliez pas de parlez à Jingle lorsque vous avez distribué la majorité de vos cadeaux, et après les avoir tous distribués, pour des récompenses spéciales !

Offrir des cadeaux personnels aux villageois après avoir distribué des cadeaux

Après avoir distribué tous les cadeaux du Père Noël, vous pourrez échanger des cadeaux personnels avec les villageois. Assurez-vous d’emballer chaque article dans du papier d’emballage (ils vous en donneront si vous n’en avez pas).

En échange, ils vous donneront différentes variations de couleurs des jouets qui ont été obtenus dans Nook’s Cranny tout au long du mois de décembre (voir « Jouets festifs à vendre chez Nook’s Cranny » la liste qui suit).

Articles du jeu de jouets de Noël



Vous trouverez ci-dessous tous les objets que vous pouvez obtenir en participant aux activités du Toy Day :

Image de l’article

Nom de l’article

Comment obtenir



Pile de cadeaux Livrer une majorité de cadeaux et parler à Jingle



Toy Day Sleigh Livrer tous les cadeaux et parler à Jingle



Papier d’emballage rouge Parler aux villageois et essayer d’échanger des cadeaux personnels avec eux sans aucun cadeau emballé dans votre inventaire



Photo de Jingle Accrocher vos bas Toy Day au mur de votre maison la veille de Noël et les vérifier le matin du 25

Jouets festifs à vendre chez Nook’s Cranny



En plus des articles Toy Day que vous pouvez recevoir, vous trouverez ci-dessous un liste complète de tous les articles de jouets festifs disponibles à l’achat chez Nook’s Cranny pendant tout le mois de décembre. Notez que bien qu’il existe de nombreuses variantes de couleurs de tous les jouets, le Nook’s Cranny de votre île n’aura qu’un seul ensemble de variantes – assurez-vous d’échanger avec vos amis pour les collectionner tous !

Image de l’article

Nom de l’article

Variantes de couleur



Jouet dinosaure Gris, Marron, Vert, Bleu, Rouge



Maison de poupée Rouge, Marron, Bleu, Orange, Vert, Rose, Violet



Tente pour enfants Blanc, Rose, Noir, Rayures, Floral, Bleu, Marron, Coloré



Mini Circuit Rouge & Blanc, Bleu & Jaune, Noir & Argent, Rose & Violet



Livre Pop-Up Le Bleu Océan, Le Monde Mésozoïque, Savane, Fleurs



Peluche Chiot Beige, Rouge, Citron & Blanc, Tacheté, Noir, Tricolore, Gris & Blanc, Rose



Hélicoptère RC Bleu, Rouge, Jaune, Vert, Rose, Bleu clair, Violet



Tin Robot Argent, Bleu, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Rose, Noir

