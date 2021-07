Animal Crossing Datamine suggère que le Hangout populaire pourrait encore revenir

Rumeurs sur le retour d’un lieu populaire Animal Crossing: Nouveaux Horizons ont refait surface cette semaine.

Selon Animal Crossing World, “The Roost” a toujours apparemment une chance d’être ajouté à la dernière entrée Switch d’une manière ou d’une autre. La nouvelle du retour possible du café a été initialement signalée l’année dernière et les dernières mises à jour du jeu (versions 1.10 et 1.11) contiennent censément encore plus de preuves de son ajout à la section Musée du jeu.

Tout d’abord, une modification des paramètres de la caméra a été apportée à la référence de code ‘IdrMuséeCafé‘ dans la version 1.11. Cela fait suite aux ajouts de la mise à jour précédente de la version 1.10 où les nouveaux paramètres de l’appareil photo pour ‘IdrMuséeCafé‘ ont été repérés, ainsi qu’une nouvelle référence à un troisième type d’entrée du musée connu sous le nom de ‘IdrMuséeEnt03‘. Un autre changement repéré dans la version 1.10 était des ajustements au ‘MuséeNiveau‘ Requête EventFlow qui a essentiellement fait de la « espace » pour qu’une nouvelle valeur soit gérée – une valeur qui représenterait probablement une nouvelle version du bâtiment du musée, éventuellement avec un café.

De retour à la version 1.11 cependant, plus de progrès ont été trouvés sur ce ‘MuséeNiveau‘ trouver – un très curieux ‘cNpcMemory:TalkProgressMuseumBuiltCafe‘ est désormais associé et visible dans l’EventFlow pour la construction du musée. Bien sûr, cela n’est pas utilisé de quelque manière que ce soit.

Bien que le code semble contenir de nombreuses références à un “Museum Cafe” – comme d’habitude, il n’y a aucune garantie associée à des datamines comme celle-ci. En disant cela, cela a suscité beaucoup d’enthousiasme quant à ce que Nintendo aurait pu prévoir pour le jeu à l’avenir.

Parallèlement à la dernière mise à jour plus tôt cette semaine, Nintendo a également déclaré qu’il avait plus de contenu en développement pour New Horizons. Serait-ce un café-musée tenu par Brewster ? Laissez vos pensées ci-dessous.