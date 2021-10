Animal Crossing First Pay DLC vous fait décorer pour les villageois

Capture d’écran : Kotaku / Nintendo

Animal Crossing: Le premier DLC payant de New Horizon, Happy Home Paradise, permet aux joueurs de construire des maisons de vacances de rêve pour leurs résidents. Les joueurs peuvent explorer des îles et concevoir une maison paradisiaque pour leurs villageois préférés.

Tom Nook nomme le joueur en tant que développeur foncier qui coordonne les nouvelles constructions. Tout comme Happy Home Designer avant lui, riche en décorations, les joueurs placeront des meubles et des îlots paysagers pour correspondre à l’ambiance ou à la demande d’un villageois. Les joueurs auront à leur disposition des meubles recommandés, mais auront la liberté de pimenter la décoration intérieure de leur maison de vacances à leur guise.

Dans le DLC, les joueurs rejoindront Lottie et l’équipe de Paradise Planning alors qu’ils visiteront un archipel et donneront vie aux maisons de vacances des insulaires. En plus de pouvoir concevoir l’intérieur du bungalow de votre résident, les joueurs pourront suggérer des idées pour l’extérieur des maisons des clients en modifiant la conception des maisons, des chemins et des cours, et en changeant les saisons et la météo sur l’île.

Après avoir conçu des maisons de vacances, les joueurs peuvent débloquer de nouvelles techniques de conception. Ces techniques comprennent l’ajustement de la taille intérieure des maisons, l’ajustement de l’éclairage, l’ajout de musique d’ambiance et la création de murs et de piliers patriciens dans les maisons. Les joueurs pourront également remodeler des bâtiments abandonnés laissés sur des îles comme des écoles, des restaurants et des hôpitaux.

Si vous vous demandez si vous pouvez récolter les fruits de tous vos efforts de conception pour vos clients, n’ayez crainte, car une fois que les joueurs ont terminé de concevoir des maisons de rêve, ils peuvent ramener ces techniques chez eux pour embellir leur propre île. Une fois la maison conçue, les joueurs seront rémunérés avec de la monnaie Poki qu’ils pourront utiliser pour acheter des meubles rares à rapporter chez eux.

Toutes les conceptions des joueurs de maisons de vacances seront conservées dans un portefeuille dans l’application téléphonique Nook, Happy Home Network. Dans l’application, les joueurs pourront visiter les maisons des clients précédents, partager leurs conceptions de maisons de vacances avec chaque joueur et suivre leur designer préféré depuis l’application.

Les figurines et cartes Amiibo peuvent être utilisées pour que les joueurs invitent plus de clients comme Isabel et Tom Nook sur les îles et conçoivent leurs maisons de vacances. La série 5 des cartes Animal Crossing Amiibo sera également disponible au lancement avec le DLC. La série 5 comprend 48 cartes Amiibo avec des personnages qui ne sont pas dans New Horizons.

Le DLC pour New Horizons était jusqu’à présent gratuit, à l’exception des Amiibos qui sont facultatifs. Les joueurs peuvent télécharger Happy Home Paradise en tant que fonctionnalité gratuite du pack d’extension Nintendo Switch Online +. L’abonnement individuel coûte 49,99 $ pour 12 mois et l’abonnement familial est de 79,99 $ pour 12 mois. Le pack d’extension comprend les jeux Nintendo 64 et Sega Genesis.

Happy Home Paradise coûte 24,99 $ et sera disponible le 5 novembre. Les précommandes seront disponibles le 29 octobre.