Animal Crossing: Fragments de gyroïde New Horizons – Comment fabriquer des gyroïdes

Il y a quelque chose de musical qui se cache sous le sol de votre île natale dans Animal Crossing: Nouveaux Horizons. Enterré sous terre, vous pouvez découvrir Fragments de gyroïde, qui se transforment en meubles de chant spéciaux que vous pouvez collectionner, exposer et faire jouer dans votre maison.

Vous connaissez déjà Lloid, le responsable de la construction Gyroid qui construit vos escaliers et vos pentes, mais il y en a plein d’autres à trouver, chacun avec son propre look unique.

Les gyroïdes déposés dans votre maison chanteront la musique que vous jouez à partir d’un tourne-disque ou d’un instrument, et changeront leur air en fonction de la piste d’accompagnement.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Comme tout autre élément exposé, les gyroïdes comptent pour obtenir votre trophée de points d’or de la HRA, vous n’avez donc pas trop à vous soucier de ruiner les scores de votre chambre pour profiter de la nouvelle fonctionnalité.

Les collectionner tous est similaire à la chasse aux fossiles, aux poissons et aux créatures : il y a un élément de chance quant au moment et à l’endroit où ils apparaissent. Mais comme il y a quelques étapes pour trouver la plupart d’entre eux, la chasse est très amusante.

Les deux principaux endroits où vous pouvez trouver des gyroïdes sont sur des îles inexplorées et autour de votre propre île comme si vous trouviez des fossiles.

Comment transformer des fragments de gyroïde en gyroïdes dans Animal Crossing: New Horizons ?

Au moins une fois par voyage avec Kapp’n sur une île inexplorée, vous trouverez un Fragment de gyroïde dans un trou en forme de fossile dans le sol.

Après l’avoir déterré avec une pelle et l’avoir fourré dans votre poche, retournez sur votre île natale et explorez une parcelle d’herbe ouverte.

Creusez un trou par fragment de gyroïde que vous souhaitez transformer en gyroïde, puis enterrez chacun d’eux dans un trou.

Ensuite, équipez-vous d’un arrosoir et saupoudrez le sol fraîchement retourné où vous avez enterré le Fagment gyroïde. Vous saurez que vous avez correctement arrosé le gyroïde lorsque vous pourrez voir de l’air s’échapper du trou.

Revenez maintenant le lendemain et creusez le trou. Il sera devenu l’un des nombreux gyroïdes ajoutés à Animal Crossing: New Horizons dans la mise à jour 2.0, et peut désormais être affiché dans votre maison ou autour de votre île.

Placez le gyroïde dans une pièce avec une source de musique et il dansera – en rythme avec d’autres gyroïdes si vous en avez plus d’un – avec la chanson de votre choix. Cela est censé fonctionner lorsque vous jouez également des instruments de musique.

Une fois que nous aurons une idée du nombre de gyroïdes à collecter, nous mettrons à jour cette page avec une liste complète !

Pour en savoir plus sur les nouveautés d’Animal Crossing, voici où trouver Brewster et déverrouiller le café The Roost.

Ou pour un peu de thérapie de vente au détail, voici comment ajouter tous les magasins à Harv’s Shopping Plaza.

Pour une aide plus générale, nous avons également une page complète de guides Animal Crossing: New Horizons, ainsi que des listes de prix du poisson, des prix des insectes et des prix des créatures marines.