Animal Crossing: Guide de cuisine New Horizons: Recettes, ingrédients et plus

La vie insulaire dans Animal Crossing: New Horizons vient de prendre un nouveau souffle. Avec tant de mises à jour tant attendues, comme Brewster et le Roost, les fans peuvent faire bien plus au paradis que jamais. Bien que se rendre dans un café soit amusant, le repas le plus satisfaisant est parfois celui que vous préparez vous-même. C’est exact! Avec la nouvelle mise à jour gratuite, vous pouvez désormais cuisiner des repas ! De plus, vous pouvez même planter et faire pousser les ingrédients, rassembler de nouvelles recettes et vous régaler de délices culinaires.

Alors, que faut-il faire exactement pour devenir un maître culinaire ? Nous sommes là pour vous aider.

Commandes en haut : ce dont vous avez besoin pour commencer à cuisiner

Avant de pouvoir commencer à flamber, vous devez vous procurer les outils. Après avoir téléchargé la mise à jour 2.0, lancez votre jeu et rendez-vous sur Services aux résidents. Montez au kiosque et découvrez toutes les nouvelles offres. Vous devrez acheter le Soyez un chef ! Recettes de bricolage + forfait. Cela ne vous coûtera que 2 000 Nook Miles, donc ce n’est pas trop raide, surtout si vous avez accumulé des Miles.

Après avoir acheté le nouveau forfait, vous pourrez vous construire un poêle à bois, une planche à découper et vous aurez accès à quelques autres recettes. Pour cuisiner, vous aurez certainement besoin d’une cuisinière. Vous n’avez pas besoin d’aller avec la cuisine en pierre dans le pack DIY. Vous pouvez utiliser n’importe quel poêle conçu pour cuire les aliments que vous achetez ou préparez. (Un poêle à bois, cependant, ne fonctionnera pas.) Le poêle agit un peu comme votre établi pour vos recettes de bricolage. Approchez-vous simplement de votre poêle, appuyez sur A et vous serez invité à cuisiner quelque chose.

À partir de là, tout comme pour les articles de bricolage, il s’agit d’avoir la recette, les bons ingrédients et suffisamment d’espace dans votre inventaire (puisque la nourriture ne s’empile pas).

Comment obtenir les recettes

Il existe une tonne de recettes différentes (141 pour être exact), et il existe quelques moyens faciles de les trouver si vous savez où chercher. En fait, une fois que vous achetez le Be a Chef! Forfait DIY Recipes+, vous serez déjà sur le point de remplir votre boîte de recettes. De là, vous pouvez vous rendre à Nook’s Cranny et vérifier le placard. À l’intérieur, vous trouverez un autre pack de recettes à vendre. En outre, vous pouvez trouver des packs de recettes de saison, alors revenez régulièrement.

Vous pouvez également parler à d’autres PNJ, comme Daisy Mae, pour voir s’ils en ont. Tout comme avec les recettes de bricolage, vous pouvez souvent attraper les autres villageois à leurs fourneaux, en train de préparer quelque chose de délicieux. De plus, ils se feront un plaisir de partager la recette avec vous.

Enfin, vous pouvez trouver de nouvelles recettes en découvrant de nouveaux ingrédients, comme des tomates, du bar ou d’autres éléments qui ne sont pas dans votre inventaire. Par exemple, attraper un bar peut vous inspirer pour faire quelque chose de nouveau ! Bien sûr, il s’agit davantage d’essais et d’erreurs lors de la saisie de différents ingrédients. Pourtant, vous ne savez jamais quels aliments savoureux vous inspireront.

Obtenir les ingrédients

Maintenant que vous avez les recettes, le poêle, et vous êtes prêt, n’est-ce pas ? Pas si vite! Vous aurez besoin d’ingrédients pour servir des plats savoureux. Pour savoir ce dont vous aurez besoin pour chaque plat, il suffit de jeter un œil aux fiches recettes présentes dans votre menu DIY. Vous n’avez pas besoin de passer au crible tous vos meubles pour les trouver. Il y a deux onglets vers lesquels vous pouvez faire défiler : un salé, un sucré.

Comme les meubles, les recettes de cuisine DIY répertorient les ingrédients dont vous aurez besoin dans votre inventaire personnel pour commencer à cuisiner. Certains d’entre eux, comme le bar ou les fruits, sont assez faciles à obtenir. D’autres ingrédients que vous devrez cultiver ou trouver vous-même.

Ne t’inquiète pas. Si vous ne trouvez pas de blé ou de canne à sucre, vous pouvez vous rendre à la boutique de Leif. Trouver ce paresseux est beaucoup plus facile maintenant que Harvey a créé le village des marchands. Dirigez-vous simplement vers Harv’s Island et donnez assez d’argent pour donner à Leif une place permanente.

Si vous n’avez pas les 100 000 cloches ou si vous ne voulez pas attendre que Leif se présente sur votre île, vous pouvez toujours faire une excursion en bateau. Dirigez-vous vers Kapp’n, déboursez les 1 000 Nook Miles et voyez où il vous emmène. Vous pouvez atterrir sur une île avec des tomates, de la canne à sucre ou tout autre ingrédient dont vous pourriez avoir besoin.

Pour ceux qui ne veulent pas chercher à chaque fois que vous avez besoin d’un ingrédient, vous pouvez toujours démarrer une ferme sur votre propre île pour faire pousser toutes les cultures dont vous avez besoin.

Cuisinez !

Ce sont des moments passionnants pour les fans d’Animal Crossing: New Horizon. Plus que jamais, c’est définitivement l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch. Avec tant de choses à faire et le DLC maintenant disponible, vous pourriez vous retrouver à passer des heures à planter, récolter et sauter ! Maintenant, dirigez-vous vers la cuisine et commencez à cuisiner !

Plus à faire !

Animal Crossing: Happy Home Paradise

Je veux travailler!

Gagnez ces cloches maintenant que vous avez tellement plus à acheter. Si vous aimez la décoration, trouvez un travail que vous aimez ! Testez vos compétences avec l’extension Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons.

