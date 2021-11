Animal Crossing Gyroids – Comment trouver des fragments de gyroïde et faire pousser des gyroïdes dans de nouveaux horizons

Les gyroïdes sont de RETOUR, bébé – et pour les personnes qui ont déjà joué à des jeux Animal Crossing, nous avons déjà vécu toutes les émotions que les gyroïdes nous font ressentir. Tout d’abord, confusion : que font-ils ? Puis, horreur : pourquoi sont-ils enterrés ? Ensuite, curiosité : mettons-en un chez moi, suivi rapidement d’amusement (ou encore d’horreur) quand ils commencent à faire du bruit.

Mais pour tous ceux qui découvrent Animal Crossing: New Horizons, vous pourriez avoir quelques questions sur la façon de faire entrer ces petits gars étranges dans votre vie !

C’est un peu plus compliqué qu’avant, donc même si vous êtes un fan inconditionnel de la climatisation, vous pourriez toujours trouver de nouvelles informations ici aussi…

Où trouve-t-on des gyroïdes ?

Les gyroïdes sont enterrés dans le sol, comme des fossiles – et ils apparaîtront comme de petits trous en forme d’étoile prêts à être déterrés. Cependant, ils n’apparaîtront pas sur votre île d’origine. Vous devrez participer aux excursions en bateau de Kapp’n, qui vous emmèneront sur de toutes nouvelles îles avec de toutes nouvelles choses à trouver, et cela inclut des gyroïdes !

Cette fois, cependant, vous n’obtiendrez pas un gyroïde entier. Vous allez déterrer un fragment de gyroïde, mais n’ayez crainte, c’est tout ce dont vous avez besoin pour vous procurer un nouveau compagnon de chant pour votre maison. Nous y reviendrons dans un instant !

Vous ne pouvez faire qu’une seule excursion en bateau par jour, alors assurez-vous de déterrer tous les spots de l’île !

Que font les gyroïdes ?

Des gyroïdes chantent, dansent des statues. Leur bruit et leur apparence dépendent du type de gyroïde que vous possédez, et ils ont même été repensés pour New Horizons – ils étaient assez effrayants et ressemblaient à New Leaf, mais maintenant ils sont assez mignons.

Tous leurs noms sont une description approximative du bruit qu’ils font, comme « boioing » et « twang », avec « oid » à la fin.

Ils se synchroniseront également avec n’importe quelle musique que vous jouez à proximité, de sorte que vous pouvez avoir un chœur gyroïde entier dans votre maison ou à l’extérieur, dansant et chantant au rythme des plus grands succès de KK Slider !

Voici un exemple avec un « Squeakoid »:

Que faire des fragments de gyroïde ?

C’est simple : il suffit de creuser un trou sur votre île, d’enterrer le fragment et de l’arroser. Il commencera à fumer si vous l’avez bien fait – essayez de ne pas trop penser à ce que cela signifie. Vous aurez un gyroïde adulte le lendemain !

Vous pouvez poser des gyroïdes sur le sol, sur des tables et pratiquement partout où vous pourriez mettre une lampe, par exemple. Vous pouvez même décorer avec des fragments de gyroïde, si vous aimez leur aspect « fraîchement excavé ».

Vous pouvez aussi les vendre, mais ils ne valent pas grand-chose.

Existe-t-il des récompenses Nook Miles pour les gyroïdes ?

Tu paries! Il y a une récompense de 300 Miles pour trouver votre premier (vous obtiendrez également les titres « Rain-Soaked » et « Gyroid »), puis vous viserez les trois niveaux de « Gyroid Getter ». Le premier niveau est de 5 Gyroïdes, et nous n’avons pas encore réussi à en obtenir plus que cela…

Nous sommes très heureux de découvrir quels gyroïdes sont les plus mignons/les plus étranges/les plus bruyants, et j’espère que vous pourrez en trouver beaucoup avec ce guide ! Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez déjà trouvé un favori.