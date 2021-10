Animal Crossing: Happy Home Paradise de New Horizons est le dernier DLC payant du jeu, présente 8 nouveaux villageois

Nintendo a révélé plus d’informations sur Animal Crossing: Nouveaux Horizons‘ grande mise à jour 2.0, qui introduira Paradis de la maison heureuse et huit nouveaux villageois au jeu le 5 novembre.

Tout d’abord : vos nouveaux amis potentiels. Nintendo a révélé que huit villageois complètement nouveaux arriveront dans Animal Crossing: New Horizons au début du mois prochain. Chacun des villageois a fait sa première apparition dans le jeu mobile, Animal Crossing: Pocket Camp, et maintenant ils se dirigent vers le côté principal de la franchise. Il y aura quatre hommes et quatre femmes du village.

Voici un aperçu rapide de chacun des villageois à venir et de quelques bizarreries de personnalité:

Ione: Un écureuil bleu obsédé par l’observation des étoiles.

Quinn: Un aigle violet élégant avec un penchant pour le denim.

Céphalobot: Une pieuvre robotique qui pourrait être une arme vivante.

Marlo: Un hamster grincheux qui pourrait bien être un chef de la mafia.

Sacha: Un lapin obsédé par les selfies qui a un grand total d’une expression faciale.

Shino: Un cerf extraverti et bavard qui a probablement un problème de surpartage.

Pétri: Un rat de laboratoire littéral qui fait toujours une sorte de recherche.

Tiansheng: Un singe convaincu que garder ses chaussures tout le temps le fera courir plus vite.

Nintendo a également noté que Happy Home Paradise sera la dernière extension payante du jeu.

« La mise à jour gratuite lancée le 5 novembre sera la dernière mise à jour de contenu gratuite majeure », a déclaré la société. « Nous espérons que les joueurs continueront à profiter de leur vie insulaire en temps réel et au fil des saisons.

« Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise introduit une nouvelle expérience de jeu dans laquelle le joueur rejoint l’équipe de Paradise Planning et aide à faire de la résidence de rêve de leur client une réalité. Il s’agit d’une mise à jour majeure d’Animal Crossing: New Horizons et propose une expérience de jeu distinctive et différente. Par conséquent, il était logique de l’inclure en tant que premier et unique DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons.

En plus des fonctionnalités de retour très demandées telles que le café de Brewster, un centre commercial et des gyroïdes, le jeu bénéficie également d’une mise à jour gratuite et, plus important encore, la chaise froggy revient.