Animal Crossing Happy Home Paradise DLC: Articles polissables – Liste complète de tous les effets polonais

Vous seriez pardonné de penser que le polissage, l’une des nouvelles fonctionnalités introduites dans l’extension Happy Home Paradise d’Animal Crossing: New Horizons (qui est une bouchée), avait l’air un peu … duff. Après tout, pourquoi voudriez-vous faire briller nos meubles ?

Nous avons également pensé la même chose lorsque nous avons déverrouillé pour la première fois la possibilité de polir. Pendant les premiers jours (ou les conceptions de la maison), la fonction polonaise a fait exactement cela : a fait briller les choses. Et nous ne voulions pas nécessairement que les choses brillent.

Mais après avoir commencé la conception de notre 12e maison, nous avons reçu un catalogue complet d’effets de polissage – et nous les avons mis à profit pour cette fonctionnalité. Voici tous les effets polonais, plus quelques idées sur la façon de les utiliser !

Sur cette page:

Comment obtenir et faire le polissageQuels sont les effets et que font-ils ?

Comment obtenir et faire le polissage

Comment débloquer le polissage ?

Après avoir terminé votre quatrième maison, vous aurez une petite cinématique dans Happy Home Paradise sur la façon dont Wardell aime polir les choses. Lors de votre cinquième conception de maison, Niko vous apprendra à le faire vous-même !

A quoi sert le polissage ?

Il ajoute des effets aux meubles ! Qu’il s’agisse d’ajouter de l’éclat à quelque chose de brillant ou des gouttes de pluie à quelque chose que vous voulez avoir l’air dégoulinant, vous pouvez donner vie à vos maisons et à celles de vos villageois avec le polissage.

Comment polir ?

Lorsque vous êtes à l’intérieur d’une maison – la vôtre, vos villageois ou les maisons de vacances de Happy Home Paradise – vous pouvez appuyer sur le bouton d’épaule L pour passer en mode de polissage et enfiler votre équipement de polissage.

À partir de là, dirigez-vous vers l’élément auquel vous souhaitez appliquer les effets et appuyez sur A, ou maintenez A pour intensifier l’effet. Parfois, cela fait apparaître plus de particules, et parfois cela les rend simplement plus grosses ou plus rapides.

Comment annuler l’effet polish ?

Avancez simplement jusqu’à l’objet et appuyez sur A ou Y !

Lors de la conception de votre douzième design de maison (vous recevez une lettre après votre dixième, donc juste deux de plus après cela), Niko vous apprendra les 13 effets de polissage restants pour un total de 14.

Quels sont les effets et que font-ils?

Il y a 14 effets, et chacun ajoute des particules différentes à un meuble de n’importe quelle taille, d’une tasse de café à la Lune. Voici tous, ainsi que quelques suggestions sur la façon de les faire fonctionner pour vous!

Explosion d’étincelles

Ajoute de petites étincelles blanches à l’article, qui brillent et brillent comme de minuscules étoiles. Utilisez-le pour donner à quelque chose un aspect propre ou magique, comme une boule de cristal ou quelque chose d’or.

Pitterpat

Fait apparaître et flotter de petits cœurs hors de l’objet. Vous pouvez l’utiliser pour faire une pièce entière insupportablement twee, si vous le souhaitez – ou pour surprendre un être cher avec une boîte de chocolats en forme de cœur qui a des cœurs qui en sortent.

Étourdissement

Fait tourner les spirales bleues vers le haut et autour de l’article. Nous ne savons pas vraiment à quoi cela sert.

Spaceblip

Une sorte d’effet Star Trekky « beam me up, Scotty » qui donne l’impression que les choses sont soit transportées dans un vaisseau spatial, soit comme si elles tombaient.

Goutte-à-goutte

Un effet qui fait couler l’eau. Utilisez-le dans vos pièces pluvieuses ou pour donner l’impression que le linge sèche.

Fuzzybubs

Celui-ci donne un effet « bokeh » aux choses, ce qui a pour résultat de rendre quelque chose de très, très joli. Honnêtement, tout a l’air bien avec un effet fuzzybubs.

Tourbillon de ténèbres

Un effet maudit effrayant qui peut être utilisé pour faire ressembler quelque chose à un portail vers un endroit où vous ne voulez certainement pas aller.

Vapeur

Fait bouillir les choses. Un effet brillant à de nombreuses fins : faites cuire les aliments à la vapeur, donnez à votre sauna/spa/salle de bain un aspect bien chaud ou rendez vos égouts new-yorkais authentiquement méchants.

Brrrbrrr

Fait émaner un brouillard froid de l’objet. Fantastique pour les maisons hantées, les réfrigérateurs et généralement tout ce qui est froid et/ou effrayant.

Zappamatique

Ajoute un effet de foudre craquelé à un objet. Les scientifiques fous et les tortionnaires vont adorer celui-ci.

Buzz sur le stress

Quelques rayons violets sortent de l’objet, indiquant apparemment qu’il est stressé. Vos articles sont-ils stressés ? Faites le monde savoir avec l’effet stressbuzz.

Bobbleshock

Le genre d’effet utilisé dans l’anime pour indiquer que quelqu’un est nerveux, paniqué ou effrayé, l’effet bobbleshock peut donner l’impression que vos meubles ont peur de vous avec des lignes bleues audacieuses et déchiquetées.

Volet flottant

Fait voler des papillons autour de l’article. Idéal pour les jardins, ou tout simplement pour rendre votre maison adorable.

bavardage

Une bulle de dialogue apparaîtra au-dessus de l’élément comme s’il parlait. Plus vous polirez, plus la bulle apparaîtra grosse et « insistante ». Si vous vous sentez seul, pourquoi ne pas faire parler vos meubles ?

Personnalisé

Le meilleur effet secret : Appuyez sur X avec l’un des effets ci-dessus en surbrillance pour remplacer la particule par un motif de votre choix. Mieux encore, créez-en un spécifiquement pour l’usage dont vous avez besoin, comme ceci :

