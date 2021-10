Animal Crossing: Happy Home Paradise — Tout ce que vous devez savoir

Des nouvelles passionnantes pour les fans d’Animal Crossing: New Horizon sont tombées lors du Nintendo Direct du 15 octobre. Le jeu a non seulement reçu une énorme mise à jour gratuite, mais le jeu reçoit également son premier DLC payant avec Animal Crossing: Happy Home Paradise. Si le jeu est devenu un peu obsolète, ce nouveau DLC peut être exactement ce dont vous avez besoin pour replonger dans cette île paradisiaque. Alors, qu’est-ce que Happy Home Paradise a à offrir aux joueurs, et cela vaudra-t-il la peine de l’obtenir ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Sauter à:

Qu’est-ce qu’Happy Home Paradise ?

Source : Nintendo

Happy Home Paradise est un package DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons. Les joueurs doivent posséder une copie du jeu de base sur Nintendo Switch pour jouer à ce DLC. Le DLC Happy Home Paradise a des joueurs travaillant en tant que développeur de complexe pour concevoir les maisons de vacances parfaites. Les joueurs s’envoleront pour « travailler » via Dodo Airlines, où ils se connecteront avec Lottie’s Paradise Planning. À partir de là, vous rencontrerez les clients et travaillerez ensemble pour coordonner les maisons de vacances de rêve de l’intérieur.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Happy Home Paradise : Que peuvent faire les joueurs ?

Source : Nintendo

Cette extension met votre villageois au travail pour concevoir des maisons idéales pour les PNJ d’Animal Crossing. Ils vous donnent les détails, puis vous les réalisez. C’est comme si House Hunters et Million Dollar Decorators avaient un bébé, et qu’ils s’occupaient d’animaux anthropomorphes !

Les joueurs rencontreront chaque client pour connaître leurs désirs et leurs besoins spécifiques, et c’est là que le plaisir commence. Sélectionnez différentes îles, saisons, moments de la journée et construisez la maison idéale de votre client. Vous aurez le contrôle de l’intérieur et de l’extérieur de la maison. Les meubles et autres matériaux de construction seront facilement disponibles et vous pourrez vous mettre au travail.

Vous pourrez utiliser la propriété comme de la pâte à modeler pour créer tout ce que vous désirez. Même l’éclairage et le bruit ambiant peuvent être ajustés. C’est une toile vierge pour que vous rendiez votre client heureux.

Happy Home Paradise : Construire votre paradis en toute simplicité

Source : Nintendo

Si construire des maisons personnalisées pour les clients ne suffisait pas, alors écoutez cet avantage : une construction rapide. Oui, vous pouvez rapidement construire et déplacer des choses avec facilité, contrairement à avant ! Les outils de construction sont rendus faciles, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Les joueurs peuvent placer des meubles, changer de perspective dans l’outil de construction, etc. De plus, vous pouvez utiliser le mode construction à l’extérieur de la maison. Cela facilite la construction de chemins, l’ajout d’arbres et l’aménagement de votre maison !

De plus, vous pouvez emporter ces compétences avec vous en dehors de l’horloge ! Plus à ce sujet plus tard.

À partir de là, vous pouvez construire et agrandir des maisons de nouvelles façons. Vous pouvez ajouter des murs de séparation, des piliers et peindre des sections de murs singulières pour des accents élégants. Cela peut aider à changer la structure de ces maisons. Vous pouvez également modifier l’éclairage et ajouter des ambiances sonores pour rendre chaque maison vraiment unique. Enfin, vous pouvez polir vos meubles pour leur donner ce petit plus de brillance.

Bien sûr, les clients ne sont pas qu’un et ont terminé. Vous pouvez revoir les clients et mettre à jour leur espace de vie avec de nouveaux meubles. Vous pouvez également leur recommander de partager une maison de vacances !

Pouvez-vous utiliser des amiibo avec Happy Home Paradise ?

Ouais! Vous pouvez utiliser vos amiibo compatibles et concevoir des maisons de vacances pour des personnages spécifiques d’Animal Crossing.

Montrer l’exemple : Concevoir sur l’île

Vos prouesses en matière de conception ne se limitent pas aux maisons des clients. Vous pouvez aider Lottie à embellir l’espace de travail et à concevoir des installations. Nettoyez le bâtiment vacant pour faire de Paradise Planning l’endroit idéal en ajoutant des écoles, des restaurants et plus encore. Comme on dit, si vous le construisez, ils viendront ; avec des installations améliorées, les PNJ viendront et utiliseront les installations que vous avez réparées.

Qu’est-ce que l’application Happy Home Network ?

Source : Nintendo

Cette application peut capturer vos conceptions étonnantes et créer un portefeuille de votre travail. En cliquant sur l’application via votre téléphone Nook, vous pouvez vérifier vos clients à tout moment, puis l’utiliser pour montrer vos créations avec d’autres en ligne. Avec Nintendo Switch Online, vous pouvez partager vos créations et voir ce que font les autres joueurs. Si vous voyez quelque chose que vous aimez, vous pouvez suivre les designers et voir ce qu’ils font ensuite.

Happy Home Paradise : travaillez dur pour votre argent

Source : Nintendo

Vous ne faites pas tout ce travail gratuitement. Les joueurs seront payés pour leurs efforts dans Poki. Cette devise peut être utilisée pour acheter des objets rares qui peuvent ne pas être disponibles sur votre île.

Non seulement vous pouvez obtenir des meubles rares, mais vous pouvez ramener à la maison vos prouesses de designer. Ajoutez des piliers, des cloisons et des comptoirs à votre maison lors de votre propre escapade sur l’île. Vous pouvez également jouer avec l’éclairage, les ambiances sonores et polir vos meubles.

Si vous souhaitez que vos autres villageois s’intéressent à la construction de leur propre maison de vacances, vous pouvez leur offrir des souvenirs achetés sur l’île de Paradise Planning. Bien sûr, si vos compétences en conception deviennent légendaires, vous pourrez peut-être rénover les maisons de vos résidents, bien que toutes les fonctionnalités de conception ne soient pas disponibles (comme les ajustements de la taille des pièces).

Happy Home Paradise : combien ça coûte ?

Source : Nintendo

Contrairement aux autres mises à jour d’Animal Crossing: New Horizons, ce package DLC doit être acheté. Vous pouvez acheter Animal Crossing: Happy Home Paradise pour 24,99 $ à partir du 5 novembre 2021. Les précommandes commencent le 29 octobre.

Voici quelques autres choses à savoir. Tout d’abord, vous devez posséder Animal Crossing: New Horizons pour utiliser ce DLC. De plus, pour accéder à tous les modes et fonctions, vous aurez peut-être besoin d’un abonnement en ligne Nintendo Switch. De plus, le package DLC peut ne pas être disponible dans tous les pays.

Si vous ne voulez pas perdre 25 $ sur l’extension, il existe un autre moyen d’accéder à ce DLC. Si vous passez à Nintendo Switch Online + Pack d’extension. Ce nouveau plan d’adhésion comprend également les jeux N64 et Sega Genesis, mais c’est un peu cher. Un abonnement individuel coûte 49,99 $ par an, tandis qu’un forfait familial vous coûtera 79,99 $.

Happy Home Paradise : L’extension dont nous avions besoin

Après une si longue attente, voici le pack d’extension que les joueurs attendaient. Quelle façon excitante de secouer la formule et d’ajouter quelque chose de nouveau ! En plus de tout ce qui a été annoncé lors du direct, il y aura beaucoup plus de contenu à venir. Au fur et à mesure que nous découvrirons plus d’informations, nous ne manquerons pas de mettre à jour. Jusque-là, nous sommes juste enthousiasmés par cette sortie tant attendue.

Escapade sur l’île

Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch

Le paradis est sur le point de s’agrandir

C’est le moment idéal pour vous évader vers votre île paradisiaque personnelle. Avec du contenu gratuit supplémentaire et un package DLC complet, les joueurs peuvent vraiment explorer de nouveaux territoires, siroter une tasse de café avec les résidents et concevoir une maison idéale.

Une passerelle vers plus de jeux

Carte-cadeau Nintendo eShop

Achetez tous les jeux !

Bien qu’il n’y ait pas de précommande avant le 29 octobre, vous pouvez toujours vous préparer dès maintenant ou acheter d’autres jeux. C’est le cadeau parfait pour un fan d’Animal Crossing ou tout propriétaire de Nintendo Switch.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.