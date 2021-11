Animal Crossing: la mise à jour de New Horizons 2.0.3 corrige un problème de duplication et plus – Notes de mise à jour complètes

Depuis l’arrivée de la mise à jour 2.0 majeure d’Animal Crossing: New Horizons plus tôt ce mois-ci, des correctifs sont arrivés en masse et rapidement pour résoudre une variété de petits problèmes affectant le gameplay. Aujourd’hui, la dernière mise à jour est arrivée, amenant le jeu à la version 2.0.3.

Oui, faisant suite aux versions 2.0.1 et 2.0.2, ce dernier correctif résout un problème de duplication découvert par les propriétaires de DLC (les joueurs pouvant copier sournoisement des éléments à leur guise) et corrige également un problème lié aux personnages apparaissant sur le Paradise Planning. plage.

Les notes de mise à jour complètes sont ci-dessous.

Ver. 2.0.3 (Publié le 24 novembre 2021)

Problèmes résolus liés au DLC

Les problèmes suivants liés au DLC payant Animal Crossing : New Horizons – Happy Home Paradise ont été corrigés.

Correction d’un problème où les éléments pouvaient être dupliqués via une méthode spécifique. Correction d’un problème où le même personnage pouvait apparaître deux fois sur l’île où se trouve Paradise Planning.

Avez-vous joué au DLC Happy Home Paradise de New Horizons ? Dites-nous comment vous vous en sortez dans les commentaires.