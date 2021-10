Animal Crossing: la mise à jour gratuite de New Horizons débarque le 5 novembre

Animal Crossing: Nouveaux Horizons reçoit une mise à jour gratuite le 5 novembre, et cela amène Brewster au jeu.

Brewster ouvrira un café au deuxième étage du musée. Le Roost deviendra disponible après que vous ayez rempli une certaine faveur pour le directeur du musée Blathers. Le Roost propose du café sélectionné à la main, et c’est tellement délicieux que certains résidents de l’île y participeront également.

Si vous utilisez le téléphone amiibo à l’intérieur du café, vous pouvez inviter d’autres personnages à vous rejoindre en utilisant des cartes amiibo compatibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez même inviter des amis sur votre île et les amener au Roost pour prendre un café ensemble.

Dans la mise à jour gratuite, le chant de marin Kapp’n vous emmènera dans différentes îles avec son bateau. Vous pourrez faire une excursion en bateau en vous dirigeant vers l’embarcadère où Kapp’n traîne, et il vous fera une sérénade en cours de route. Vous pouvez arriver sur des îles avec une flore mystérieuse qui n’a jamais été vue auparavant ou des îles avec des saisons et des moments de la journée différents.

Il y aura des magasins nouvellement ouverts sur la place de Harv’s Island, y compris le magasin de divination de Katrina. Harvey souhaite inviter plus de magasins à former un marché ouvert et vous pouvez contribuer à Bells pour y arriver. Vous verrez des visiteurs familiers sur l’île tels que Redd, Saharah et Kicks qui auront des magasins. Et la boutique de Reese & Cyrus proposera une personnalisation de meubles qui ne peut pas être réalisée avec des établis de bricolage. Harriet peut même vous apprendre différentes coiffures.

La mise à jour gratuite présente également la cuisson et la culture de légumes, ainsi qu’une foule d’autres personnalisations et fonctionnalités.

Vous pourrez déterrer des gyroïdes, donc ce ne sont plus seulement des fossiles. Chaque gyroïde joue des sons uniques et vous pouvez les personnaliser pour qu’ils correspondent à leur environnement lorsque vous les placez.

En ce qui concerne la partie cuisson, des recettes de bricolage peuvent être créées après avoir fait pousser des légumes dans votre jardin. Ceux-ci incluent des délicieux comme les tomates, le blé, la canne à sucre, les pommes de terre et les carottes, vous pouvez combiner votre récolte ou d’autres ingrédients et remplir votre table à manger avec divers plats.

Et enfin, un soutien supplémentaire à Your Island Life: Nook, Inc. se présentera sous la forme d’étirements de groupe sur la place, d’un plus grand stockage à domicile, et le représentant résident pourra établir des ordonnances comme réduire la vitesse à laquelle les mauvaises herbes poussent ou faire tous les habitants se lèvent tôt le matin. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont vous pourrez ajuster l’île à votre style de vie.