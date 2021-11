Animal Crossing: la nouvelle mise à jour majeure de New Horizons a été abandonnée tôt

Animal Crossing: la dernière mise à jour gratuite majeure de New Horizons, comme détaillé dans Animal Crossing Direct d’octobre, est en ligne maintenant – près de deux jours avant sa sortie initialement prévue. Alors que la mise à jour 2.0 devait arriver le 5 novembre, le nouveau contenu est désormais disponible en téléchargement pour le jeu Switch.

La première mise à jour a été signalée sur les réseaux sociaux, lorsque les joueurs ont reçu une invite surprise pour mettre à jour le jeu après s’être connectés. Bien que la mise à jour ne se chargeait pas automatiquement pour tous les joueurs, les fans ont rapidement découvert qu’elle pouvait être forcée à se charger en appuyant sur le bouton + tandis qu’Animal Crossing a été sélectionné dans le menu principal, puis en sélectionnant l’option de mise à jour.

Lecture en cours : Animal Crossing New Horizon Direct (10.15.21)

La mise à jour 2.0 inclut un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de gameplay, ainsi que l’extension de celles déjà présentes dans le jeu. La plus grande nouveauté est probablement le retour du café The Roost, qui ouvrira ses portes à l’intérieur du musée et sera à nouveau géré par Brewster. Comme dans d’autres jeux Animal Crossing, les joueurs pourront acheter du café pour 200 cloches la tasse et auront la chance de rencontrer divers personnages dans l’espace.

Les autres nouveaux contenus ajoutés avec la mise à jour incluent le retour d’anciens favoris tels que Gyroids et Kapp’n, ainsi que de nouvelles options de personnalisation à l’intérieur et à l’extérieur des maisons des joueurs. Découvrez le récapitulatif complet des nouveautés ici.

Fait intéressant, Nintendo n’a rien dit officiellement à propos de la première mise à jour, les tweets les plus récents du compte Twitter officiel d’Animal Crossing offrant simplement plus de détails sur la prochaine extension payante de Happy Home Paradise.

Le DLC payant ne semble pas non plus être disponible tôt, malgré la même date de sortie prévue le 5 novembre que la mise à jour 2.0. L’extension de 25 $ est toujours répertoriée pour le préchargement dans l’eShop, mais n’est pas encore accessible.

