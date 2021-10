Animal Crossing : le préchargement du contenu téléchargeable Happy Home Paradise est désormais disponible

Les fans d’Animal Crossing: New Horizons désireux de commencer à concevoir des maisons de vacances peuvent désormais précharger la prochaine extension DLC, Happy Home Paradise. Sa sortie est prévue pour le 5 novembre, mais vous pouvez le télécharger dès maintenant pour vous assurer de pouvoir commencer à jouer dès vendredi prochain.

Happy Home Paradise est le premier DLC payant pour New Horizons et est au prix de 25 $. Il est disponible gratuitement tant que vous êtes abonné au pack d’extension Nintendo Switch Online + récemment lancé. C’est l’un des principaux avantages de ce nouvel aspect du service, avec l’accès à une sélection de jeux N64 et Genesis.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Présentation du contenu téléchargeable Happy Home Paradise d’Animal Crossing New Horizons

Si vous êtes abonné, vous pouvez trouver un lien de téléchargement directement sur la page Happy Home Paradise eShop – il sera situé au milieu, au-dessus des captures d’écran. Vous avez toujours la possibilité de l’acheter normalement si vous voulez vous assurer de pouvoir continuer à jouer même après l’expiration de votre abonnement au pack d’extension.

Quelle que soit la manière dont vous y avez accès, le préchargement sur l’eShop est désormais en ligne, mais vous devrez posséder New Horizons pour y jouer. Happy Home Paradise vous permet d’obtenir un emploi en concevant des maisons de vacances pour d’autres personnages dans la même veine que le jeu 3DS autonome Animal Crossing: Happy Home Designer.

Le DLC sera lancé parallèlement à une mise à jour massive pour New Horizons qui offre de nombreuses fonctionnalités que les fans souhaitaient voir revenir – café The Roost, ordonnances, Gyroids, Kapp’n – ainsi que de nombreuses améliorations de la qualité de vie et d’autres nouvelles ajouts. Ceux-ci incluent de nouvelles options de personnalisation, des échelles permanentes, un centre commercial que vous pouvez payer pour vous développer sur Harv’s Island, et bien plus encore. Il s’agit cependant de la dernière grande mise à jour gratuite du jeu, qui a été lancée pour la première fois au début de l’année dernière.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.