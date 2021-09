Animal Crossing: l’exposition en ligne New Horizons s’ouvre avec les journaux des joueurs

in

Image : NVM Royaume-Uni

En décembre, le National Video Game Museum du Royaume-Uni a annoncé son dernier projet : documenter et archiver la première année de la pandémie mondiale, à travers l’objectif d’Animal Crossing: New Horizons.

Les journaux d’Animal Crossing ✨📖 Notre toute nouvelle exposition, consacrée aux joueurs d’Animal Crossing : New Horizons est désormais en ligne ! Explorez les histoires incroyables de ceux qui ont joué à #ACNH au cours des 18 derniers mois : https://t.co/vyZp204oSi pic.twitter.com/f4YQIU6KXQ – Le Musée national du jeu vidéo (@nvmuk) 3 septembre 2021

Neuf mois plus tard, l’exposition est prête et elle est magnifique, avec des œuvres d’art de style Animal Crossing, des histoires de joueurs et de nombreuses images qui servent de fenêtres sur le jeu des autres.

La partie principale de l’exposition – que vous pouvez trouver sur le site Web Animal Crossing Diaries – est constituée d’histoires, et elles vont de l’exploration de la mode en pixels à la création de jeux dans le jeu, et présentent même des joueurs représentant leur propre héritage culturel sur leur désert. îles.

Certains joueurs recréent leur patrie avec les outils de terraformation et de décoration d’Animal Crossing (Image: Nicole Cuddihy)

C’est un hommage touchant au jeu qui a dominé les premiers mois du verrouillage, devenant un moment culturel et historique à part entière.

Les histoires sont divisées en cinq thèmes : garder une routine, créer votre espace, vous représenter, partager la créativité et rester en contact, dont au moins un vous pouvez probablement vous identifier.

La mode est une partie importante de l’ACNH pour de nombreux joueurs, et @ACNHfashion est l’un des principaux endroits pour obtenir de nouveaux modèles (Image : Nicole Cuddihy)

Il existe également une chronologie des événements dans le jeu Animal Crossing, une histoire orale du jeu et le contexte de sa création – dans l’ensemble, une exposition assez informative. C’est comme aller dans un musée réel, sauf sans boutique de cadeaux.

Les gens ont célébré des anniversaires, des fiançailles, des grossesses et même “se sont mariés” dans le jeu (Image: Lyndy Bailey)

Pour en savoir un peu plus sur l’exposition, vous devriez lire ce reportage de Jay Castello sur The Verge, où ils interviewent les personnes derrière l’exposition pour savoir d’où elle vient et où elle va.

Quelles sont vos meilleures histoires d’Animal Crossing : New Horizons ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!