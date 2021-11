Animal Crossing: New Horizons ajoute des lanternes portables pour une durée limitée

Image : Nintendo

Si vous êtes revenu dans Animal Crossing: New Horizons avant la mise à jour majeure de cette semaine et le contenu téléchargeable payant, préparant votre île pour le grand jour, vous voudrez peut-être vous assurer de visiter les services aux résidents pour obtenir des offres spéciales limitées. éléments de temps.

Ces lanternes portables spéciales sont disponibles jusqu’au 11 novembre, apparaissant dans le jeu pour célébrer la fête des lanternes. Comme l’explique New Horizons, ce festival est célébré dans toute l’Europe et « comporte une nuit d’enfants portant des lanternes et chantant des chansons pour inaugurer le début de l’hiver ». Nous préférons garder l’hiver à distance le plus longtemps possible nous-mêmes, mais chacun à sa manière.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez obtenir le vôtre en vous rendant dans la section «Marchandises spéciales» de Nook Shopping au terminal dans les services aux résidents. Accédez simplement à l’onglet Saisonnier pour les trouver – cela devrait ressembler à ceci:

Image : Capture d’écran : Nintendo Life

Il existe en fait six modèles de lanternes différents à collectionner, et heureusement, ceux-ci peuvent être obtenus en personnalisant simplement la lanterne que vous achetez chez Nook Shopping. Le design des étoiles était disponible dans la boutique pour nous, avec des lunes, des vitraux, des soleils, des oies et des feuilles, tous disponibles en tant qu’options personnalisables.

N’oubliez pas que la dernière mise à jour gratuite majeure du jeu et le DLC Happy Home Paradise seront tous deux lancés ce vendredi 5 novembre.