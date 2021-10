Animal Crossing: New Horizons ajoute la cuisine et les cultures

Image : Nintendo

Animal Crossing: Nouveaux Horizons a eu son Direct tant attendu aujourd’hui, qui a livré beaucoup de détails sur peut-être la plus grande mise à jour pour le jeu à ce jour. Un nouvel ajout clé, et qui ne manquera pas d’occuper beaucoup d’entre nous, était la cuisine et une nouvelle gamme de cultures cultivables.

Repéré par des dataminers en 2020, il semble que cela soit prévu depuis un certain temps, et l’émission a montré de diverses manières qu’elle bouleverserait le jeu. Nous avons principalement l’aspect cuisine, qui suit une approche similaire aux recettes que nous avons pour divers articles et meubles; vous apprendrez progressivement à préparer divers repas.

Image : Nintendo

Des cultures sont également ajoutées, avec la possibilité de planter des légumes variés; nous l’avons déjà vu avec les citrouilles, mais maintenant cela se développe beaucoup.

