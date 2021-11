Animal Crossing: New Horizons Brewster’s Cafe – Où trouvez-vous Brewster et déverrouillez le café du musée ?

Alors que la température se refroidit sur votre île paradisiaque en Animal Crossing: Nouveaux Horizons, où mieux se détendre avec quelques amis à fourrure ou à plumes que Café Brewster : Le Roost.

Que vous soyez un connaisseur de café ou plutôt un buveur de thé, le café Brewster’s Roost est un endroit confortable pour regarder le monde passer, prendre une dose de caféine pour profiter de la journée ou préparer les boissons préférées de vos villageois.

Votre musée de l’île a déjà plus d’ailes qu’une volière, mais il y a de la place pour un autre oiseau dans ce nid en dehors des Blathers. Dans Animal Crossing: New Horizons, le café Brewster se trouve dans le coin arrière gauche du hall du musée, à côté de la galerie d’art, mais il y a quelques étapes pour le déverrouiller en premier.

Dans les précédents jeux Animal Crossing, vous pouviez travailler derrière le comptoir du Roost, enfilant votre tablier de barista pour servir des boissons en échange de grains de café et de meubles de valeur.

Mais dans Animal Crossing: New Horizons cependant, il ne semble pas que vous puissiez travailler au Roost ou servir le café de vos villageois. Si nous trouvons comment devenir un fournisseur à temps partiel de jus de haricots sucrés, nous mettrons à jour cette page.

À ce stade, l’objectif principal de The Roost dans Animal Crossing: New Horizons est que vous pouvez inviter des villageois à partager le café avec vous via des cartes Amiibo et Amiibo, ainsi que goûter au mélange de café maison spécial de Brewster aux côtés de vos villageois et autres PNJ. .

Comment trouver Brewster et déverrouiller le café The Roost dans Animal Crossing : New Horizons ?

Pour déverrouiller le café The Roost au musée et ajouter Brewster à votre île, vous devez d’abord satisfaire à quelques exigences.

Avoir un musée entièrement mis à niveau avec une galerie d’art (faire don d’une œuvre d’art de Redd à Blathers) Avoir fait don d’au moins une de chacune des quatre catégories de collection (fossiles, insectes, créatures marines et œuvres d’art) besoin d’au moins une île 3 étoiles pour accéder à la fonctionnalité aussi

Importance 3 étoiles (théorie en cours), il semble que la plupart d’entre eux nécessitent une île 3 étoiles pour démarrer, donc si quelque chose ne fonctionne pas même après avoir essayé ces choses. as-tu eu 3 départs ? as-tu débloqué KK/terraformation ? si non, faites-le d’abord ! ?? – Roro 🐼 (@rorojudan) 4 novembre 2021

Une fois que vous avez satisfait à toutes ces conditions préalables, parlez à Blathers et il mentionnera qu’il souhaite attirer plus de visiteurs au musée en ajoutant un café. Pour cela, vous devez retrouver un vieil ami à lui, ancien villageois spécial, Brewster – le pigeon barista.

Pour vous aider à retrouver Brewster, Blathers vous donne une photo de l’amateur de café aviaire préféré de tous.

Ensuite, avec l’image en main, traquez Kapp’n sur la jetée de votre île. Voyagez avec lui sur une île inexplorée et vous devriez trouver Brewster errant à la recherche de gyroïdes.

Il est possible de se rendre sur une île de Kapp’n avant de parler correctement à Blathers et d’épuiser votre voyage quotidien. Si cela se produit, vous devrez attendre le lendemain pour repartir en bateau avec Kapp’n pour retrouver Brewster.

Approchez Brewster et expliquez la situation, et dans sa manière généralement discrète, il acceptera de vous aider. Avant de partir pour votre île, il vous remet un fragment de gyroïde, que vous pourrez planter et faire pousser à votre retour.

De retour sur votre île, dirigez-vous vers le musée et parlez à Blathers. Il vous remerciera d’avoir retrouvé Brewster et d’avoir fait les préparatifs pour construire son café. Le musée sera fermé le lendemain de votre conversation, mais rouvrira le lendemain avec un nouveau café Roost brillant !

Vous pouvez organiser une cérémonie d’ouverture spéciale pour marquer l’occasion si vous parlez à Tom Nook à la mairie, mais il ne vous reste plus qu’à faire un tour à l’arrière du musée et à profiter de l’ambiance du café Brewster.

Que se passe-t-il à The Roost dans Animal Crossing: New Horizons?

Maintenant que vous vous êtes donné la peine de trouver Brewster, qu’y a-t-il à faire au Roost ?

Eh bien, tout d’abord, vous pouvez acheter des tasses de délicieux café chez Brewster pour 200 cloches la tasse.

Vous pouvez également trouver toutes sortes de PNJ et de villageois en train de savourer une bonne tasse de café – même des visiteurs spéciaux comme Daisy Mae ! Comme avec Sable à la boutique des sœurs, Brewster se réchauffera progressivement au fur et à mesure que vous visiterez plus souvent et prendrez plus de tasses de café, vous permettant éventuellement de prendre des décisions sur la meilleure façon de profiter de votre café.

Cependant, à l’heure actuelle, il ne semble pas que vous puissiez réellement travailler au café Roost.

C’est décevant, mais il semble que la raison pour laquelle cette fonctionnalité a été si longue à ajouter – et où beaucoup d’efforts de développement ont été déployés – est que vous pouvez appeler à peu près n’importe quel villageois, personnage ou PNJ et les amener à visiter The Roost, à condition vous avez leur amiibo ou carte amiibo, depuis le téléphone jaune dans le coin.

Ce n’est pas seulement la liste régulière de villageois que vous pouvez rencontrer dans Animal Crossing: New Horizons, mais des personnages et des PNJ de toute la série de jeux.

Ainsi, même s’il peut sembler qu’il n’y ait pas beaucoup d’interactivité dans The Roost, l’équipe de développement de Nintendo a probablement dû créer une multitude de nouveaux modèles d’anciens personnages pour cette mise à jour gratuite.

Dans cet esprit, prenez une chaise, discutez et profitez de l’atmosphère paisible de The Roost pendant que Brewster nettoie calmement les tasses dans le coin.

