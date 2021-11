Animal Crossing : New Horizons — Combien de fois pouvez-vous utiliser chaque outil ?

Rappelez-vous quand vous avez commencé à jouer à Animal Crossing: New Horizons lors de son premier lancement, avant qu’il ne devienne l’un des jeux les plus appréciés sur le Switch? Vous souvenez-vous d’avoir jeté une ligne dans la mer, d’avoir attrapé un gros poisson, seulement pour que votre fidèle canne à pêche se brise dans vos mains ? Êtes-vous inquiet à l’idée de revivre ce sentiment de vide, de perte et de légère contrariété que vous deviez maintenant construire une nouvelle canne à pêche juste pour continuer à pêcher ? Eh bien, maintenant que le patch 2.0 du jeu est sorti, nous ne voulons pas que vous craigniez que l’histoire se répète après avoir navigué vers une île déserte avec Kapp’n ou juste avant de prendre un café au Roost.

Le patch 2.0 d’Animal Crossing: New Horizons apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités à la franchise, mais parallèlement au retour d’un certain capitaine de mer hargneux et à la possibilité de boire enfin du café, il y a une réunion avec l’un des aspects les plus frustrants du jeu : la durabilité des outils. Cependant, une façon d’éviter de se retrouver les mains vides dans le besoin est de savoir combien de fois vous pouvez utiliser un outil avant qu’il ne se brise, et plus important encore, combien d’utilisations supplémentaires votre outil a avant qu’il ne se brise en rien.

Voici un guide rapide sur la durabilité des outils dans Animal Crossing : New Horizons :

Canne à pêche

Les cannes à pêche perdront de leur durabilité à chaque capture réussie, qu’il s’agisse d’un petit poisson, d’un requin géant ou d’un déchet. Lancer une canne sans attraper quoi que ce soit ne compte pas dans le nombre d’utilisations avant une pause, alors ne vous sentez pas mal si vous lancez trop loin de l’ombre du poisson et que vous devez la lancer à nouveau.

Canne à pêche fragile: 10 prises

Canne à pêche: 30 prises (comprend également les cannes à pêche colorées, à poisson et de plein air disponibles dans Nook’s Cranny)

Canne à pêche dorée: 90 lancers

Rapporter

Comme la canne à pêche, seules les captures d’insectes réussies iront à l’encontre du nombre d’utilisations du filet. Chaque fois que vous balancez votre filet qui ne se termine pas par une prise est un jeu équitable… et cela inclut le coup occasionnel sur la tête d’un autre villageois. Nous n’encourageons pas à armer votre filet, nous disons simplement que le jeu ne vous pénalisera pas pour un coup accidentel.

Filet fragile: 10 prises

Rapporter: 30 captures (comprend également les filets colorés, étoilés et extérieurs dans Nook’s Cranny)

Filet d’or: 90 prises

Pelle

Vous obtiendrez plus d’utilisations d’une pelle que d’un filet ou d’une canne à pêche, mais c’est parce qu’il y a plus de façons de casser une pelle. Frapper un rocher avec une pelle pour du minerai ou d’autres matériaux compte comme une utilisation, tout comme déterrer un arbre, des fleurs ou un objet enfoui dans le sol. Cependant, creuser un trou dans le sol ou remplir un trou vide ne va pas à l’encontre du décompte de durabilité.

Pelle fragile: 40 utilisations

Pelle: 100 utilisations (comprend également les pelles colorées, de plein air et de conception imprimée dans Nook’s Cranny)

Pelle d’or: 200 utilisations

Hache

Nous savions que vous seriez à la hache pour celui-ci – désolé, je n’ai pas pu résister, mais la durabilité de la hache est similaire à celle des pelles. Chaque coup de hache qui frappe un arbre ou un rocher compte comme une utilisation, même si ce que vous frappez ne vous donne rien en retour. Une remarque rapide : seul le Hache et Hache d’or sont capables d’abattre des arbres, alors assurez-vous d’avoir le bon quand vous allez tous Paul Bunyan sur la flore de votre île.

Hache fragile: 40 coups

Hache de pierre et Hache: 100 coups

Hache d’or: 200 coups

Lance-pierres

Le Slingshot est génial en ce qu’il n’y a pas de version Flimsy, le régulier Lance-pierres est l’élément de base. Cependant, cela signifie également que l’élément de base se brise beaucoup plus rapidement que les autres outils, alors ne vous attendez pas à faire éclater des ballons à votre guise. De plus, si vous tirez accidentellement un coup en l’air et qu’il ne touche rien, cela ne comptera pas sur votre durabilité.

Lance-pierres: 20 coups (comprend également des frondes colorées et en plein air dans Nook’s Cranny)

Fronde d’or: 60 coups

Arrosoir

L’arrosoir peut être un peu difficile à cerner, étant donné qu’il semble perdre de sa durabilité en n’arrosant rien, mais pas aussi rapidement qu’en arrosant des fleurs. Cependant, il convient de noter que l’arrosage de plusieurs fleurs à la fois ne compte que pour une seule utilisation. Le positionnement lorsque vous vous occupez de votre jardin est donc essentiel, en particulier avec l’arrosoir doré que vous gagnez en obtenant un classement 5 étoiles.

Arrosoir fragile: Environ 20 eaux réussies, n’arrose qu’une fleur directement devant le joueur

Arrosoir: Environ 60 utilisations, arrose un rectangle de fleurs 3×2 devant le joueur (comprend également les arrosoirs colorés, éléphants et extérieurs dans Nook’s Cranny)

Arrosoir doré: Environ 180 eaux réussies, arrose un carré de fleurs 3×3 devant le joueur

Perche et échelle de saut

Le poteau et l’échelle de saut n’ont pas de versions alternatives, mais ils ont également une durabilité infinie. Vous pouvez également maintenant construire des échelles permanentes qui resteront à flanc de falaise, mais elles ne peuvent pas être déplacées ou ramassées une fois placées.

Comment obtenir des outils de base ?

Source : iMore

Vous aurez d’abord accès à Flimsy Tools en terminant le « DIY Workshop » de Tom Nook (alias tutoriel). Vous débloquez cela très tôt dans l’aventure – Nook vous demandera de venir à la tente pour la terminer lors de votre première journée complète sur l’île. Une fois que vous lui aurez parlé et terminé le didacticiel, vous obtiendrez des recettes pour la canne à pêche, le filet et la hache fragiles.

La recette de l’arrosoir fragile est également offerte par Tom Nook, mais cette fois, elle vient après que vous lui ayez montré au moins quatre insectes ou poissons après avoir terminé l’atelier de bricolage. La recette de la pelle fragile sera un cadeau de Blathers, qui arrive sur votre île après avoir montré à Tom Nook 15 insectes ou poissons. La recette du pôle de saut vient également de Blathers à cette époque.

Pour créer des outils plus puissants, vous devrez acheter le kit de recettes « Outils de tous les jours de A à Z » du Nook Stop pour 3 000 Nook Miles. Le kit comprend la pelle, la canne à pêche, l’arrosoir, la hache en pierre et la hache ordinaire.

Les seuls outils restants sont le Slingshot, la recette pour laquelle vous pouvez acheter chez Timmy in Nook’s Cranny pour 300 cloches, et l’échelle, qui vous est donnée par Tom Nook après avoir construit et meublé les maisons de vos trois premiers villageois.

Les outils spéciaux avec des designs uniques, tels que Colorful ou Outdoorsy, ne font rien d’unique – ils sont strictement pour le spectacle. Vous pouvez les acheter à partir de la version améliorée de Nook’s Cranny, mais il n’y a pas de recettes pour les fabriquer pour le moment.

Comment obtenir les outils d’or ?

Source : iMore

Pour déverrouiller ces outils dorés durables, vous devez d’abord remplir une condition préalable. Une fois que vous les avez, assurez-vous d’avoir des pépites d’or sur vous pour pouvoir les fabriquer.

La canne à pêche dorée est obtenue une fois que vous attrapez un poisson de la Critterpedia. Le Golden Net est obtenu une fois que vous avez attrapé l’un de tous les bogues de la Critterpedia. Vous recevrez une recette de la hache d’or par la poste une fois que vous aurez brisé d’autres haches 100 fois. Le Golden Slingshot sera attaché à un ballon doré qui apparaîtra après avoir fait éclater 300 ballons. Gulliver vous enverra la Pelle d’or après que vous l’ayez aidé 30 fois. Isabelle vous donne la recette de l’arrosoir doré une fois que vous obtenez un rang 5 étoiles pour votre île.

Existe-t-il un moyen d’empêcher les outils de se casser?

Source : iMore/Casian Holly

Malheureusement, il n’y a techniquement aucun moyen d’empêcher les outils de casser de façon permanente, ni de « réparer » les outils qui sont sur le point de casser. Cela inclut les outils Golden, qui finiront également par devenir inutiles.

Cependant, les nouveaux kits de personnalisation de New Horizons offrent une solution de contournement astucieuse : en personnalisant un outil, sa durabilité est immédiatement réinitialisée. Par conséquent, si vous savez que vous en êtes à votre utilisation finale d’une canne à pêche mais que vous disposez d’un kit de personnalisation, dirigez-vous vers une table d’artisanat et vous pourrez restaurer votre canne à son ancienne gloire.

Cependant, cela ne fonctionne pas avec les outils Flimsy ou Golden, car aucun n’est personnalisable.

Les outils pour réussir

Maintenant que vous savez quand les outils tomberont en panne, vous pouvez préparer des sauvegardes pour ne plus jamais vous passer d’un outil fiable. Certes, vous pouvez utiliser quelques espaces supplémentaires de votre inventaire, mais le stress d’attraper un poisson de plus avant de perdre la capacité de pêcher est bien pire, croyez-nous.

De plus, vous pourrez vous procurer tellement de poissons, d’insectes et de matériaux que les sentiments de réussite et les sons des cloches dans votre poche compenseront tout problème d’inventaire. Maintenant, allez-y et explorez avec vos outils du métier !

